OBP puanı nedir, kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı uygulaması kalktı mı?

Son günlerde üniversiteli olma adımlarından biri olan Ortaöğretim başarı puanının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaldırıldığı iddia edildi. YKS sınav sonuçları doğrudan etkileyen ortaöğretim başarı puanı için sınava girecek adaylar ve veliler araştırmalara başladı.

OBP puanı ne demek?

Öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesinde okul puanı olan adlandırılan OBP, Ortaöğretim Başarı Puanı demektir. YKS sonuçları açıklandığında öğrenciler okul puanlarını da görebilir ve okul puanları YKS puanına dahil edilerek yerleştirme yapılır.

Ortaöğretim başarı puanı kaldırıldı mı?

Sosyal medyada bir süredir Ortaöğretim Başarı Puanının kaldırıldığına dair iddialar gündeme geliyordu. Bu haberler sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğu ve Ortaöğretim Başarı Puanının kaldırılmadığı belirtildi.