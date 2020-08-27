OBP puanı nasıl hesaplanır? Diploma notu sınavı ne kadar etkiler?

Öğrencilerin girdiği en önemli sınavlardan biri olan üniversite sınavını en çok etkileyen etkenlerden biri lise boyunca olan başarı puanlarımızdır. Lise boyunca topladığımız puanların başarısı yıllar sonraki üniversite sınav sonucumu etkilemektedir.

Yakın zamanda yapılan üniversiteye geçiş sınavı sayesinde birçok öğrenci üniversite öğrencisi olacak.

28 Temmuz günü sınav sonuçları belli olacak ve hemen ardından üniversite seçim zamanı başlayacak. YKS sonuçlarında baraj notundan daha yüksek alan adayların sıralamasına lise hayatındaki notları da etki edecek. Hatta bu puan beş ile çarpıp eklenir.

OBP nedir?

OBP, lise eğitiminizde derslerinizin iyi olmasıyla doğru orantısıyla artan bir başarı puanıdır.

OBP nasıl bulunur?

Lise eğitiminizin notu 100 üstünden kaç ise onu 5 ile çarparak OBP puanınızı bulabilirsiniz. Mesela puanı 80 olan bir öğrencinin OBP puanı 80x5=400’dür. En başarılı diploma puanı 100 olduğu için YKS sınavı da 500 puan üzerinden değerlendirilir.

OBP nerden bulunur?

Lise eğitiminizin başarı puanı mezun olduğunuz liseden size verilen diploma üzerinde bu bilgi bulunmaktadır. OBP hesaplama formül sayesinde OBP’yi hesaplayabilirsiniz.

Bu formül ise şöyledir; öneğin başarı puanı 60 diploma notu olan öğrencinin puanı 300’dür. Bu sayıyı 0,12 ile çarparak sonuca ulaşabilirsiniz. Önekteki öğrencinin OBP puanı 300x0,12=36’dır.