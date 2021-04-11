O İlimizde yüz yüze eğitime kar engeli!

Korona virüs gölgesinde sürdürülen yüz yüze eğitime bu sefer de kar engeli çıktı.

Yüz yüze eğitim kar engeli

'de 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde bulunan okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan duyuruda İl genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sebebiyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu yerleşim yerlerinde faaliyette olan özel ve resmi okullardaki yüz yüze eğitime 12 Nisan 2021 Pazartesi günü ara verildiği duyuruldu. Ayrıca Valilik tarafından yapılan açıklamada 12 Nisan günü bu ilçelerde görevli olan hamile ve engelli personelinde idari izinli sayılacağı ifade edildi.