İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

O İlimizde yüz yüze eğitime kar engeli!

Kayseri'de 2 gündür devam eden kar yağışı sebebiyle 12 Nisan 2021 günü Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi.

11 Nisan 2021 Pazar 20:18
O İlimizde yüz yüze eğitime kar engeli!
Takip Et:

Korona virüs gölgesinde sürdürülen yüz yüze eğitime bu sefer de kar engeli çıktı. 

Kayseri'de 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde bulunan okullarda yüz yüze eğitime ara  verildi.

Yüz yüze eğitim kar engeli

Valilikten yapılan duyuruda İl genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sebebiyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu yerleşim yerlerinde faaliyette olan özel ve resmi okullardaki yüz yüze eğitime 12 Nisan 2021 Pazartesi günü ara verildiği duyuruldu. Ayrıca Valilik tarafından yapılan açıklamada 12 Nisan günü bu ilçelerde görevli olan hamile ve engelli personelinde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

 




Son Güncelleme: 11.04.2021 20:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KayseriYüz Yüze Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
25 Nisan bursluluk sınavı var mı, ertelendi mi, iptal mi edildi?
25 Nisan bursluluk sınavı var mı, ertelendi mi, iptal mi edildi?
MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ve İOKBS ne zaman yapılacak?
MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ve İOKBS ne zaman yapılacak?
MEB Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? 2021 AKS sınavı ne zaman yapılacak?
MEB Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? 2021 AKS sınavı ne zaman yapılacak?
2021 MEB Bursluluk sınavı ne zaman, iptal mi edildi? Bursluluk sınavı ertelendi mi?
2021 MEB Bursluluk sınavı ne zaman, iptal mi edildi? Bursluluk sınavı ertelendi mi?
Hangi illerde okullar kapandı? Hangi iller uzaktan eğitime geçti?
Hangi illerde okullar kapandı? Hangi iller uzaktan eğitime geçti?

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Haldun Demirhisar kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Arıza dizisi Balaban kimdir? Rüzgar Aksoy yer aldığı dizi ve film yapımları
Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Usta kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisi Hakkı Dayı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tuncer Salman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları
Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer yaşı ve oynadığı diziler
Teşkilat Yağmur kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölümü ne zaman?
Sigortasız muayene olur mu? Muayene randevusu nasıl alınır? 2021
Survivor Panorama neden yok, neden yayınlanmadı?
Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü? Naim Süleymanoğlu hayatı ve hakkında bilgiler
Xiaomi POCO F3 ve POCO X3 Pro özellikleri ve fiyatı
Arıza dizisindeki Aslı karakteri kimdir? Sıla Gözüm nereli, yaşı kaç?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen karakteri kimdir? Gaye Turgut Evin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Teşkilat dizisi Hulki kimdir? Nihat Altınkaya'nın yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Gerçek adı nedir? Mert Fırat nereli, yaşı kaç?
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede'nin hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.