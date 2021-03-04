O ilde yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında nromalleşme kapsamında atılacak adımlar belirlenmiş ve yol haritası hazırlanmıştı.

En önemli gündem maddelerinden olan yüz yüze eğitim ile ilgili olarak ise normalleşme kapsamında yüz yüze eğitimlere belirlenen kriterlere göre 2 mart tarihinde başlanması kararı alınmıştı.

Bu kapsamda düşük ve orta riskli illerde tüm kademelerde seyreltilmiş eğitim, yüksek ve çok yüksek illerde ise ilkokul tüm kademeler, ortaokul ve lise son sınıf ile meslek liseleri uygulama eğitimlerine yüz yüze olacak şekilde başladı.

Bu gelişme sonrasında yüz yüze eğitime ilk ara haberi Van'dan geldi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME 10 GÜN ARA

Van'da 4 mahallede korona virüs vakalarının artışa geçmesi sebebiyle yüz yüze eğitime tüm kademelerde 10 gün ara verildi. Öğrencilerin eğitimlerine uzaktan olarak devam etmesi kararı çıktı.