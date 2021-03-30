O ilde vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verildi

Kabine toplantısı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada illerde ki yüz yüze eğitimin belirlenen şekilde devam ettiğini ancak İl Valilikleri tarafından yeni kararların alınabileceğini duyurmuştu.

Öte yandan başlayan normalleşme ile birlikte tüm illerimizde anasınıfı, ilkokul, ortakul 8. ve lise 12.sınıflar yüz yüze eğitime, düşük ve orta riskli illerde ise bu kademelerinde yanında ortaokul tüm sınıflar ve lise tüm sınıflar seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlamıştı.

Artan vakalar sonrasında il Valiliklerinden yüz yüze eğitime ara haberleri gelmeye başladı.

Son olarak Çorum İl Valiliği 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle Covid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çiftçi, bu nedenle yeni kararlar alındığını aktardı.

Bu kapsamda Valilik kente genelinde anasınıflar, ilkokullar 8.ve 12.sınıflar dışındaki tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.