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Nihilizm nedir, anlamı ne demektir?

19. yüzyılda Avrupa'da etkili olan nihilizm felsefi bir disiplinin ürünüdür. Friedrich Nietsche, Schopenhauer'in başında yer aldığı bu felsefi akımı pek çok filozof eserlerinde konu edinmiştir. Sözlükte hiçlik anlamına gelen nihilizm, Anarşizm, Postmodernizm gibi pek çok modern akımın meydana gelmesinde etkili olmuştur.

17 Haziran 2021 Perşembe 13:22
Nihilizm nedir, anlamı ne demektir?
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Nihilizm nedir?

Nihilizm, devlet, aile ve okul gibi bütün kurumları reddeden, her bireyin kendine özgü bir ahlaka sahip olduğunu öne süren felsefi bir disiplindir. Nihilistlerin bir bölümü, bütün ahlaki ve etik değerleri reddederken, bir kısmı ise yalnızca evsensel ahlak yasalarının olamayacağını belirtirler.

Nihilizm kavramı ilk kez Rus yazar Ivan Turgenyev'in Babalar ve Oğullar isimli kitabında konu edinmiştir. Bazarov karakteri nihilist kişiliğiyle kitapta anlatılırken, kuşak çatışması ve yabancılaşma gibi konulara değinilir.

TDK'ya göre Nihilizm ne demek?

TDK nihilim kelimesini "hiççiliktir" olarak tanımlıyor. Buna göre de bu görüşü savunan kişilere ise nihilist deniliyor. Nihilistler, ahlak, erdem, sorumluluk gibi tüm toplumsal değerleri reddederler. Onlara göre insanın var olması tamamen tesadüfidir ve herhangi bir dayanağı yoktur. Bu sebeple hiçbir erdem ve ahlaki normun geçerliliği yoktur.

Bazı Nihilist düşünürler ve önemli eserleri

:

- Emil Michel Cioran - Doğmuş Olmanın Sakıncası Üstüne

- Albert Caraco - Kaosun Kutsal Kitabı

- Jean Baudrillard - Kanaval ve Yamyam

- Friedrick Nietzsche - Ecce Homo

- Keith Ansell Pearson - Kusursuz Nihilist


Son Güncelleme: 17.06.2021 13:22
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NihilizmTdkKelimeAnlamNedir
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