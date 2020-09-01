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NEF 2020 bursunu özellikleri nelerdir? Ne kadar süre ve kaç tl ödenir?

NEF bursunu özellikleri nelerdir? Ne kadar süre ve kaç tl ödenir? konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Eylül 1 Salı tarihindeki haberimizden NEF bursunu özellikleri nelerdir? Ne kadar süre ve kaç tl ödenir? hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 20:07
NEF 2020 bursunu özellikleri nelerdir? Ne kadar süre ve kaç tl ödenir?
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Her sene binlerce üniversite öğrencisine burs veren NEF Vakfı, 2020 yılı itibariyle öğrencilere burs imkanı vermeye devam edecek. Belirli şartları yerine getiren öğrencilere verilen burslarda ilk aranan şart, kişinin vakıf üniversitelerinde tam burslu olarak okumasıdır. Maddi durumu hakkında detaylı bilgiler toplanan öğrencilere uygun olması halinde verilen burslar, öğrencilerin uygun olması halinde bir yıl boyunca verilecektir.

NEF bursunu özellikleri nelerdir?

Geri ödemesiz olarak başarılı öğrencilere burs imkanı sunan NEF Vakfı’nın bu bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, özel ya da devlet üniversitesinden okuması farketmeksizin başarılı bir öğrenci olmalıdır. Maddi imkanları yetersiz öğrencilere verilen burslar, bir okul yılı boyunca belirlenen öğrencilere dağıtılmaktadır. Bursa başvuru yapacak olan öğrencilerin lisan ya da ön lisans öğrencisi olması yeterlidir.

NEF bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • KYK tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs dışında herhangi bir vakıftan burs alınmaması,
  • İki yıllık bölümde en fazla 22 yaşında, dört yıllık bölümlerde ise en fazla 25 yaşında olmak,
  • Başvuru yapacak öğrencinin, yıl ortalamasının en az 2,00 olması,
  • Aylık gelirin asgari ücret altında olması,
  • Başvuru sahibinin ailesinin taşınmaz malının olmaması şartı gerekmektedir.

NEF bursu başvurusunda hangi belgeler talep edilir?

  • Öğrenci kimlik belgesi,
  • Nüfus kaydı öneği,
  • Sicil kaydı belgesi,
  • Başvuru sahibinin ailesine ait kimlik belgeleri,
  • Aileye ait mülkiyet beyannamesi,
  • Anne babaya ait SGK dökümü,
  • Öğrenciliğe ait e-devlet belgesi,
  • Güncel transkript fotokopisi,
  • Ebeveyn maaş bordrosu,
  • Emekli ebeveyn SGK maaş belgesi,
  • Ölüm veya yetim aylığı alan kişinin SGK belgesi,
  • Geliri olmayan ailenin SGK dökümü

NEF başvuru işlemleri nasıl yapılır?

NEF Vakfı’na ait resmi intenet sitesi üzerinden paylaşılan burs başvuru formuna ulaşılabilir. Dijital ortam üzerinden doldurulan form online olarak gönderilerek başvuru oluşturulur.


Başvuru formunda istenilen bilgiler:

  • Öğrenci bilgileri,
  • Eğitim bilgileri,
  • İkametgah bilgileri,
  • Aile gelir bilgileri,
  • Kardeş bilgileri,
  • Referans bilgileri

Tüm belgeleri ve şartları yerine getiren öğrenciler, başvuruları onaylanması halinde aylık 250 TL'lik geri ödemesiz burslarına kavuşmaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 01.09.2020 20:07
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