Nasıl otomotiv mühendisi olunur, otomotiv mühendisi görevleri ve çalışma şartları

Otomotiv mühendisliği en popüler meslek gruplarının başında geliyor. Her meslekte olduğu gibi bu mesleği yapmak için ise belli donanımların olması gerekmektedir.

Otomotiv mühendisleri genel olarak otomobil, kamyon gibi tüm taşıtların tasarlanması, projelendirilmesi, denetlenmesi, satışı ve pazarlaması alanlarında çalışmaktadır. Otomotiv mühendislerinin görev sorumlulukları ise şu şekildedir;

Bileşen üretimi için gerekli malzemeleri tespit etmek

Bileşenlerin prototipini oluşturarak performanslarını ve güvenliği test etmek

Yeni tasarımlar geliştirirken müşteri ihtiyaçları ve devlet emisyon düzenlemelerini dikkate almak

Mekanik arızaları ya da beklenmeyen bakım sorunlarını araştırmak, saptamak ve sorunları gidermek

Tedarikçiler ile iletişim kurmak ve tedarik zinciri yönetimi konuları ile ilgilenmek

Araçların kontrol edilmesini ve test edilmesini sağlamak

Otomotiv mühendisi olmak için ise üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Otomotiv mühendisliği diğer mühendislik bölümlerinde olduğu gibi 4 yıllık bir eğitim sürecine tabidir. Otomotiv mühendisleri özel sektörde çalışabildiği gibi kamuda da çalışabiliyor.

Kamu çalışmak için ise KPSS puanı şartı aranmaktadır. KPSS sınavından istenen puanın alınmasının ardından 4001 kodlu alımlara başvuru yapılarak kamu personeli sıfatıyla görev yapılmaktadır.

Otomotiv mühendislerinin çalışma saatleri ise kamu ve özel sektöre göre farklılık göstermektedir. Kamuda çalışanlar rutin çalışma saatlerine bağlıdır. Özel sektör ise kamuya göre daha uzun ve meşakkatli bir çalışma sürecine tabidir.

Mesai saatlerinin yanı sıra otomotiv mühendislerinin görevlerine başladığı süre zarfında özellikle özel sektörde maaşları düşüktür. Asgari ücret ve biraz üzerine bir rakam ile göreve başlanır. Ancak bu miktar kamu için geçerli değildir. İlerleyen yıllarda ise otomotiv mühendisleri oldukça yüksek rakamlarda çalışmaktadır.