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Nasıl otomotiv mühendisi olunur, otomotiv mühendisi görevleri ve çalışma şartları

Otomotiv mühendisliği en popüler ve bilinen mühendislik dallarından biridir. Son günlerde en çok otomotiv mühendisi nedir, nasıl otomotiv mühendisi olunur ve ne yapar soruları araştırılıyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 01:23
Nasıl otomotiv mühendisi olunur, otomotiv mühendisi görevleri ve çalışma şartları
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Otomotiv mühendisliği en popüler meslek gruplarının başında geliyor. Her meslekte olduğu gibi bu mesleği yapmak için ise belli donanımların olması gerekmektedir.

Otomotiv mühendisleri genel olarak otomobil, kamyon gibi tüm taşıtların tasarlanması, projelendirilmesi, denetlenmesi, satışı ve pazarlaması alanlarında çalışmaktadır. Otomotiv mühendislerinin görev sorumlulukları ise şu şekildedir;

  • Bileşen üretimi için gerekli malzemeleri tespit etmek
  • Bileşenlerin prototipini oluşturarak performanslarını ve güvenliği test etmek
  • Yeni tasarımlar geliştirirken müşteri ihtiyaçları ve devlet emisyon düzenlemelerini dikkate almak
  • Mekanik arızaları ya da beklenmeyen bakım sorunlarını araştırmak, saptamak ve sorunları gidermek
  • Tedarikçiler ile iletişim kurmak ve tedarik zinciri yönetimi konuları ile ilgilenmek
  • Araçların kontrol edilmesini ve test edilmesini sağlamak

Otomotiv mühendisi olmak için ise üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Otomotiv mühendisliği diğer mühendislik bölümlerinde olduğu gibi 4 yıllık bir eğitim sürecine tabidir. Otomotiv mühendisleri özel sektörde çalışabildiği gibi kamuda da çalışabiliyor.

Kamu çalışmak için ise KPSS puanı şartı aranmaktadır. KPSS sınavından istenen puanın alınmasının ardından 4001 kodlu alımlara başvuru yapılarak kamu personeli sıfatıyla görev yapılmaktadır.

Otomotiv mühendislerinin çalışma saatleri ise kamu ve özel sektöre göre farklılık göstermektedir. Kamuda çalışanlar rutin çalışma saatlerine bağlıdır. Özel sektör ise kamuya göre daha uzun ve meşakkatli bir çalışma sürecine tabidir.

Mesai saatlerinin yanı sıra otomotiv mühendislerinin görevlerine başladığı süre zarfında özellikle özel sektörde maaşları düşüktür. Asgari ücret ve biraz üzerine bir rakam ile göreve başlanır. Ancak bu miktar kamu için geçerli değildir. İlerleyen yıllarda ise otomotiv mühendisleri oldukça yüksek rakamlarda çalışmaktadır.

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 01:23
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OtomotivMühendis
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