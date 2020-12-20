Nasıl gemi ve deniz teknolojisi mühendisi olunur?

Gemi ve deniz teknolojisi mühendisi olunabilmesi için üniversite kurumlarında ilgili bölümün tamamlanması gerekmektedir. Diğer lisans programlarından mezun olunması halinde lisansüstü ilgili programlarda eğitim alınması gerekmektedir. Ancak bu eğitimlerin alınması durumunda bile kişilerin mesleğe sahip olabilmesi için bazı adımlardan geçmesi gerekmektedir.

İlk olarak özel sektör kapsamında gemi ve deniz teknolojisi mühendisi olarak çalışmak isteyenlerin yeterli donanımları edinmeleri gerekmektedir. En az 2 dili akıcı bir şekilde biliyor olması ve alanında kendini geliştirmiş olması istenenler arasında yer alacaktır. Bu donanımları elde ettikten sonra kişilerin diplomasını alarak iş ilanlarını takip etmesi ve gerektiğinde başvuruda bulunması gerekmektedir.

Kamu personeli olarak çalışmak isteyen gemi ve deniz teknolojisi mühendisi mezunlarının da KPSS’ye girerek burada iyi bir puan elde etmeleri gerekmektedir. Puanın elde edilmesi sonrasında tercih dönemlerini takip etmeli ve kontenjan açıldığında başvuruların yapılması gereklidir.

Gemi ve deniz teknolojisi mühendisleri ne iş yaparlar?

Gemi ve deniz teknolojisi mühendisleri deniz ulaşım araçlarının üretiminde ve bu araçlarda kullanılan malzemelerle ilgili çalışmalar kapsamında çalışabilmektedirler. Aşağıdaki kısımda genel olarak bu mesleği yapanların görevleri sıralanmıştır.

Deniz ulaşım araçları, denizlerin ve kıyı yapılarının tasarlanması

Denizde bulunan hammaddelerin bulunarak işlenmesi

Denizcilik faaliyetleri gösteren yapıların inşasında

Deniz araçlarının bakım ve onarımlarında

Deniz kirliliğinin azalması için çalışmalar düzenlemek

Gemi ve deniz teknolojisi mühendisleri çalışma saatleri

Bu alanda çalışanların mesai saatlerinde bakıldığında birimlere göre değişiklik gösterdiği görülmektedir. Mesleğin genel olarak su ve ulaşım araçları üzerine odaklı olmasından kaynaklı olarak çalışma alanları da konforlu olmamaktadır. Ancak büroda çalışan personeller açısından çalışma yeri herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Diğer yandan bu mesleği yapan kişilerin prestijli firmalarda tatmin edici maaşlarla çalıştıkları bilinirken küçük çaplı firmalarda düşük maaşlar verildiği ifade edilmektedir. Buna bağlı olarak mesleği yapanların kapsamında oldukları firma da büyük önem arz etmektedir. Firmaların çalışma politikalarına göre kişiler günde 9-10 saate kadar çalışabilmekte, haftada 6 gün mesai yapabilmektedirler.