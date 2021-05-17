Nagehan Alçı'dan öğretmenleri kızdıran sözler

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı,yine açıklamaları ile öğretmenleri kızdırdı. Her seferde öğretmenleri eleştirerek yeni bir tartışmayı fitilleyen Alçı 17 günlük tam kapanma döneminin ardından dün verilen karar ile haziran ayına kadar eğitimin yine uzaktan devam etmesini eleştirirken bu duruma öğretmenlerin sesinin çıkarmadığını iddia ederek öğretmenleri kızdırmayı başardı.

Nagehan Alçı 'kademeli normalleşme' dönemini değerlendirirken Milli Eğitim Bakanı (MEB) tarafından yapılan uzaktan eğitim açıklamasına değinen Alçı, eğitime öncelik verilmediğini ileri sürdü.

‘ÇOCUKLAR YİNE EĞİTİMDEN UZAK’

'NEREDESİNİZ ÖĞRETMENLER'

Alınan karar ile eğitimin 1 Haziran'a kadar yine uzaktan devam edeceğini hatırlatan Alçı, çocukların yine eğitimden uzak olduğunu AVM’ler kavuşulduğunu yine sokakların hıncahınç dolacağını ancak çocukların evde olacağını söyledi. Her yer açık olsa da okulların sımsıkı kapalı tutulmalı bu ülkede diyerek olayı eleştiren Alçı en kolay lokmanın öğrenciler olduğunu eve alıştıkları ve bos bos oturmaya alıştıklarını ve zihinsel ve bedensel olarak çürüme pahasına evlerinde otursunlar diyerek tepkisini belirtti.

Alınan bu karar karşısında öğretmenlerin sessiz kaldığını iddia eden Alçı, her yer kapalıyken ve sokağa çıkma kısıtı varken vakalar ancak 11 bine düşebildiğini şimdi ise yeniden sokakların serbest, AVM’ler ve mağazaların açık olduğunu söyledi.Bu şartlarda vaka sayısı 5 bine inmesinin mümkün olamayacağını belirterek işin acı tarafının okulları açmak konusunda kamuoyu bile olmaması olduğunu söyledi. Öğretmenlerin uzaktan eğitim istemiyor, okullarına kavuşmak istiyorlar diye kimsenin konuşmamasını söyleyen Alçı isteyen insanın ses çıkarması gerektiğini söyleyerek öğretmenlerin nerede olduğunu sordu.

'BUGÜNE KADAR SESİNİZİ DUYMADIK'

Alçı öğretmenleri eleştiren sözlerine devam ederken okullar açılsın diye ses çıkarıldığını duymadığını ,onun yerine açılan sınıfları okutanların bu durumu haksızlık olarak nitelendirerek feryat ettiğini ,aşı için feryat edildiğini de görmediklerini söyledi. Aşı olmadan okul açılmasın dinildiğini ancak aşıya ulaşmak için etkili bir kampanyanın öğretmenler tarafından neden yapılmadığını söyledi.

‘HANİ SİZDEN DESTEK’

Kendisinin sürekli öğretmenlerin aşılarının nerede olduğunu sorduğunu ancak bir destek göremediğini söyledi. Sözlerine ‘Maalesef siyasetçisiyle, eğitmeniyle, eğitim sendikasıyla okulların açılmaması için adeta bir milli mutabakat var. Bir ayrık otu ben ve benim gibi üç-beş kişi. Ne diyeyim. Kısacası bu seneyi okulsuz kapatıyor bu ülke. ‘ diyerek devam ederken bu durumun belli bir çoğunluk için sorun bile olmadığını söyledi . Okula gitmenin yasak olduğunu ancak anne ve baba ile AVM gezmenin serbest olduğunu söyledi.

Nagehan Alçı’nın bu sözlerine başta öğretmenler olmak üzere bir çok kesimden tepkiler yağdı.