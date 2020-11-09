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Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının kaçıncı yılı? 10 Kasım'ın Türkler için önemi nedir?

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının kaçıncı senesi olduğu merak edilmektedir. 1938 yılında 10 kasım günü saatler 9'u 5 geçe hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk'ün fani dünyadan göç edeli kaç yıl oldu?

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:22
Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının kaçıncı yılı? 10 Kasım'ın Türkler için önemi nedir?
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Türk toplumu için son derece önemli bir gün olarak selamlanıyor ve bugünü tüm dünya ülkeleri kutluyor. Bu önemli günde en çok üzerinde çalışılan konulardan biri de Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün fani dünyadan göç edişinin kaçıncı yılı olduğudur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09: 05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Vatandaşlar büyük lideri anmak için etkinlikler düzenler. Bu yıl Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü olacak. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftasıyla ilgili merak edilenler sayfamızda.

BU YIL ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?


Bu yıl Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü olacak. 10 Kasım Atatürk'ü anıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk her yıl bu hafta anılıyor.

Ulu Önder Atatürk'ün vefat etmesi nedeniyle her yıl 09.05'te sirenler çalar ve vatandaşlar saygı duruşuna geçer.

10 KASIM ANLAMI VE ÖNEMİ

Her 10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftasında etkinlikler yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, eğitime, kadının değerine ve hayvan sevgisine verdiği önemle herkese önek olmalıdır. İnsanlar bu tarihte derin yas tutmuş ve değerini daha çok anlamaktadır. O bir liderdir ve sadece Türk halkı değil, diğer ülkeler onu önek alır ve sevilir. Atatürk, 1938 senesi 10 Kasım günü saat 9’u 5 geçe aramızdan ayrılmıştır. İnsanlar bu tarihte yas tutmak için çeşitli etkinlikler düzenleyerek adını ve mirasını unutturmamaya çalışıyor.

 



Son Güncelleme: 09.11.2020 17:22
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Anahtar Kelimeler:
10 KasımMustafa Kemal Atatürk
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