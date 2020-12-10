Muğla Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları

Ortaokul öğrencileri lise hazırlıklarına şimdiden başladı. Binlerce ortaokul öğrencisi Liseye Geçiş Sınavı’na hazırlanmalarının yanı sıra hangi okullara gidebileceklerini araştırıyor.

Lise eğitimi öğrencinin gelişiminde en belirleyici yer olan okuldur. Ülkemizde en iyi lise eğitimleri Fen Liselerinden verilmektedir. Muğla ilindeki ortaokul öğrencileri illerindeki Fen liselerini ve bu liselerin taban puanlarını merak ediyor.

Muğla Fen liseleri taban puanları

Muğla ilinde 4 tane Fen lisesi bulunmaktadır. Bu liseler arasında en yüksek taban puan Fethiye Fen Lisesi’dir. Okulun taban puanı ise 445,7025’dir. Bu lisenin yanı sıra Muğla ilindeki Fen liselerinin taban puanları ve kontenjanları şu şekildedir;

Muğla Fethiye Fen Lisesi 445,7025 taban puan, 120 kontenjan,

Muğla Menteşe 75. Yıl Fen Lisesi 443,5962 taban puan, 120 kontenjan,

Muğla Köyceğiz Fen Lisesi 430,582 taban puan, 150 kontenjan,

Muğla Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi 418,3514 taban puan, 120 kontenjan.