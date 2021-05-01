Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere destek amaçlı online TYT, AYT ve LGS deneme sınavları düzenlenecek

Koronavirüs salgınından dolayı okullarda yüz yüze eğitim yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan karara göre tam kapanma süreci boyunca online eğitim devam edecek. Bu kapsamda harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, salgından dolayı eğitimlerini evde devam ettirmek zorunda kalan öğrencilere online sınavlar düzenleyecek. Bu kapsamda TYT, AYT ve LGS sınavları online olarak düzenlenecek.
Öğrenciler Sınav Tecrübesi Kazanacak
Öğrenciler Sınavlara Hazırlanacak
Öğrencilerin sınav yaklaşırken büyük bir stresi altına girdiklerini ve heyecan yaptıkların ifade eden belediye başkanı, öğrencilerin hem kendi seviyelerini test etmesi için kendisine bir alışkanlığı kazanmaları için onlara böyle bir destekte bulunduklarını açıkladı. Projeye öğrencilerin anne ve babalarından da tam destek geldi.