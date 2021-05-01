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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere destek amaçlı online TYT, AYT ve LGS deneme sınavları düzenlenecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, salgından dolayı eğitimlerini evde devam ettiren öğrencilere destek amaçlı online sınavlar düzenliyor. Bu kapsamda TYT, AYT ve LGS deneme sınavları online olarak düzenlenecek.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:53
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere destek amaçlı online TYT, AYT ve LGS deneme sınavları düzenlenecek
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Koronavirüs salgınından dolayı okullarda yüz yüze eğitim yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan karara göre tam kapanma süreci boyunca online eğitim devam edecek. Bu kapsamda harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, salgından dolayı eğitimlerini evde devam ettirmek zorunda kalan öğrencilere online sınavlar düzenleyecek. Bu kapsamda TYT, AYT ve LGS sınavları online olarak düzenlenecek.

Öğrenciler Sınav Tecrübesi Kazanacak

Öğrencilere destek olmak amacıyla yapılan bu projenin başvuruları 14 Mayısıs 2021 tarihinde sona erecek. Konuyla ilgili konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, öğrencilere bu zorlu süreçte soru çözme alışkanlığını kazandırmak ve sınav tecrübesi edindirmek için deneme sınavı yapacaklarını ifade etti. Sınav heyecanı yaşayan öğrencilerin, sınava daha donanımlı girmeleri adına böyle bir projeye adım attıklarını ifade eden Gürün, sınava kadar öğrencilere iyi şeyler kazandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Öğrenciler Sınavlara Hazırlanacak

Öğrencilerin sınav yaklaşırken büyük bir stresi altına girdiklerini ve heyecan yaptıkların ifade eden belediye başkanı, öğrencilerin hem kendi seviyelerini test etmesi için kendisine bir alışkanlığı kazanmaları için onlara böyle bir destekte bulunduklarını açıkladı. Projeye öğrencilerin anne ve babalarından da tam destek geldi.




Son Güncelleme: 01.05.2021 15:53
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Muğla Büyükşehir BelediyesiOnline
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