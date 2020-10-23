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Müge Anlı ile Gücümüz Yeter tablet başvurusu nasıl yapılır? Başvuru formu ve şartları

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı online dersler sebebi ile tablete ihtiyacı olan öğrencilere tablet dağıtıyor. Adreste yer alan bilgilerin doldurulması halinde seçilen yirmi öğrenci tabletin sahibi olacak.

23 Ekim 2020 Cuma 13:01
Müge Anlı ile Gücümüz Yeter tablet başvurusu nasıl yapılır? Başvuru formu ve şartları
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programı pandemi sebebi ile gerçekleştirilen uzaktan eğitimden yararlanan ancak tablet ve bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanmakta zorlanan öğrencilere bedava tablet dağıtacağını açıklamıştı.

22 Ekim tarihinde yayınlanan bölümde duyuran Müge Anlı, kampanya ile yirmi öğrencinin tablet sahibi olacağını söylemişti. Müge Anlı ile Gücümüz Yeter ile Finish iş birliği olan kampanya ile okula hiç gitmeyen ya da haftanın bir günü intenetten canlı ders yapan öğrencilerin bu sayede derslerinden geri kalmaması planlanıyor.


Tablete başvuru yapmak isteyen öğrencileri şöyle bir sayfa bekliyor.

https://www.gucumuzyeter.com/hemen-basvur adresine girerek adını, yaşını ardından ise veliye ilişkin bilgilerin girildiği bir ekran çıkıyor. Bilgilerin doldurulmasının ardından başvuru yapan kişilerden 20 kişiye tablet dağıtılacak.



Son Güncelleme: 23.10.2020 13:01
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Anahtar Kelimeler:
MügeanlıTablet
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