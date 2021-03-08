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MSÜ yazılı sınavlarında yanlış cevaplar doğruyu götürüyor mu?

MSÜ yazılı sınavlarında yanlışların doğruları götürüp götürmediği araştırılmaya başlandı. Çoğu MSÜ adayı, MSÜ yazılı sınavında yanlışların doğruları götürüp götürmediği ve kaç yanlışın doğruyu götürdüğünü merak etmeye başladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 22:14
MSÜ yazılı sınavlarında yanlış cevaplar doğruyu götürüyor mu?
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MSÜ adayları, MSÜ yazılı sınavında yanlışların doğruları götürüp götürmediğini merak edilen konular arasında yerini aldı. Pek çok aday, intenet üzerinden bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı.

MSÜ yazılı sınavı yanlış doğruyu götürüyor mu? 2021

MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO adayları, MSÜ başvurusu intenet üzerinden oluşturulur. Milli Savunma Üniversitesi'ndeki alımlar için giriş sınavı MSÜ adına ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Duyurunun ÖSYM tarafından yayınlanmasının ardından adaylar doğrudan ÖSYM intenet sitesinden başvuru ücretini ödeyerek başvururlar. MSÜ yazılı sınavının ilk adımıdır. Sınavın bir parçası olarak, adaylar orta öğretim düzeyinde 120 soruluk çoktan seçmeli bir sınav olacaklar. Test; Adaylara bir kitapçık verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleme yapacaktır.

MSÜ sınav soru sayıları

MSÜ Türkçe yazılı sınavında 40 soru, tarih 5 soru, coğrafya 5 soru, felsefe 5 soru, din ve ahlaki bilgi (veya ek felsefi sorular) 5 soru, Temel Matematik 40 Soru, Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 6 soru şeklinde gelmektedir.

Adaylar, cevaplarını optik olarak okunabilen cevap kağıtlarına işaretleyecek, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu tarafından okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar her alt test için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Her alt test için adayların standart puanları hesaplanacaktır. Standart puanları hesaplamak için aşağıdaki prosedür kullanılacaktır:

- Testler için her adayın verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak ve adayın ilgili alt testten elde ettiği ham puan bulunacaktır.

Açıklama

: 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

- Testin ortalama ve standart sapması, ilgili testte tüm adayların elde ettiği ham puanlar temelinde belirlenecektir. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak, ortalama 50 ve standart sapma 10 olan tüm adaylar için standart puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlarını hesaplamak için, başvuru sahiplerinin Temel Matematik veya Türkçe testlerinden en az birinde 0,5 veya daha yüksek bir kabul puanı almaları gerekir. Ağırlıklı puanlar yalnızca bu kriterleri karşılayan adaylar için hesaplanacaktır.

2021-Milli Savunma Üniversitesi (2021-MSÜ) askeri öğrenci sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecektir.

Sınava başvurular 27 Ocak - 23 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında düzenlenecektir.

Sınava başvururken HES kodu hakkında bilgi alınacağından, adayların sınava başvurmadan ya da başvuru yapmak için başvuru merkezlerine gitmeden önce bu kodu almaları gerekmektedir. Adaylar HES kodunun nasıl temin edileceği konusunda Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr  ​web sitesinden bilgi alabilecekler.



Son Güncelleme: 08.03.2021 22:14
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MsüYazılı SınavDoğruYanlış
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