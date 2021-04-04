İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

MSÜ taban puanı kaç? MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılıyor, puanlar kaç yıl geçerli?

Bugün girilen MSÜ sınavı için adaylar ter döktü. Astsubay MYO, harp okullarından deniz, hava ve kara alınacaktır. Taban puanları bu sene kaç olacaktır? Sorularınızın cevaplarını sizler için araştırdık. Erkek adaylar ve kadın adaylar için taban puanlarını araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

04 Nisan 2021 Pazar 21:19
MSÜ taban puanı kaç? MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılıyor, puanlar kaç yıl geçerli?
Takip Et:

2021 MSÜ puan hesaplama, taban puanları

MSÜ sınavına hazırlanan adaylar emek verip çaba sarf ettiler.Bugün sabah saat 10:15- 12:30 arası sınav sürmüştür. Sınavda 120 çoktan seçmeli sorular sorulmuştur. MSÜ sınavı için ÖSYM adaylara 135 dakika süre verdi. 

ÖSYM kılavuz yayımlamıştır. Kılavuzda konuya yönelik açıklamalarda bulunuldu: ‘Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl geçerlidir. Bu sonuçlar dikey geçiş, yükseköğrenim kurumuna yerleşme, yatay geçiş işlemlerinde kullanılamaz.’

MSÜ taban puanı

MSÜ; Astsubay MYO, Deniz, Hava, Kara ve Harp okulları yer almaktadır. Astsubay MYO ve harp okulları arasında taban puanları değişiklik gösterilmektedir. Eşit ağırlık, sözel ve sayısal olarak değerlendirilmektedir. 

MSÜ erkek adaylar taban puanları

-Kara Harp Okulu puan türü: Sayısal taban puan: 276,91794

-Kara Harp Okulu puan türü: Eşit Ağırlık taban puanı: 275,41420

-Hava Harp Okulu puan türü: Sayısal taban puanı: 326,09110

-Deniz Harp Okulu puan türü: Sayısal taban puanı: 276,91794

MSÜ kadın adaylar taban puanları

-Kara Harp Okulu puan türü: Sayısal taban puanı: 349,45152

-Kara Harp Okulu puan türü: Eşit Ağırlık taban puanı: 348,28242

-Hava Harp Okulu puan türü: Sayısal taban puanı: 357,930

-Deniz Harp Okulu puan türü: Sayısal taban puan: 349,45152

Hesaplama yapılırken 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Alınan netlere göre ham puan belirlenmektedir. Bundan dolayı standart sapma ve ortalama hesaplanır. Bütün adaylar için standart sapma 10, ortalama 50 puan olarak hesaplanmaktadır. 



Son Güncelleme: 04.04.2021 21:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MsüHavaDenizKaraHarpAstsubayTaban Puan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSÜ sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanır? MSÜ 2021 soru cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
MSÜ sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanır? MSÜ 2021 soru cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
MSÜ 2021 sınavına kaç kişi girdi?
MSÜ 2021 sınavına kaç kişi girdi?
2021 MSÜ sınavı nasıldı? Sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
2021 MSÜ sınavı nasıldı? Sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 MSÜ tercih tarihleri
2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 MSÜ tercih tarihleri
KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri
KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri
MSÜ 2021 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
MSÜ 2021 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Popüler Haberler

MSÜ taban puanı kaç? MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılıyor, puanlar kaç yıl geçerli?
Gelinim Mutfakta başvuru şartları ve başvuru formu
Polis Haftası 2021 ne zaman, hangi tarihte, önemi nedir?
Uçankuş tv neden kapalı, uçankuş neden kapandı, uçankuş tv neden yok?
104 amiral kim? 104 amiral bildirisi nedir? Bildiri yayınlayan 104 amiralin isimleri
DMX kimdir? DMX kalp krizi mi geçirdi?
NFT ne demek? NFT satış nasıl yapılır?
Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kasımpaşa BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
PUBG FPS arttırma telefon kasma sorunu
Kasımpaşa Beşiktaş maçı Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?
Bugün 23 Mart 2021 Salı kimin maçı var? 23 Mart hangi maçlar var?
Space Jam 2 ne zaman yayınlanacak? Lebron James'li Space Jam 2 fragmanı yayınlandı
Yaralı Kalbim dizisi yayından kaldırılıyor mu, bitecek mi?
Çalışan annelere hangi haklar tanınmaktadır? 2021
Fulbright burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 fulbright ne kadar burs veriyor?
Instagram çağrı merkezi iletişim ve müşteri hizmetleri telefon numarası
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler hakkında bilgiler
Arıza dizisi Balaban kimdir? Gerçek adı nedir? Rüzgar Aksoy nereli, yaşı kaç?
Teşkilat dizi oyuncusu Ceren kimdir? Ezgi Eyüboğlu hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?
Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.