MSÜ taban puanı kaç? MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılıyor, puanlar kaç yıl geçerli?

2021 MSÜ puan hesaplama, taban puanları

MSÜ sınavına hazırlanan adaylar emek verip çaba sarf ettiler.Bugün sabah saat 10:15- 12:30 arası sınav sürmüştür. Sınavda 120 çoktan seçmeli sorular sorulmuştur. MSÜ sınavı için ÖSYM adaylara 135 dakika süre verdi.

ÖSYM kılavuz yayımlamıştır. Kılavuzda konuya yönelik açıklamalarda bulunuldu: ‘Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl geçerlidir. Bu sonuçlar dikey geçiş, yükseköğrenim kurumuna yerleşme, yatay geçiş işlemlerinde kullanılamaz.’

MSÜ taban puanı

MSÜ; Astsubay MYO, Deniz, Hava, Kara ve Harp okulları yer almaktadır. Astsubay MYO ve harp okulları arasında taban puanları değişiklik gösterilmektedir. Eşit ağırlık, sözel ve sayısal olarak değerlendirilmektedir.

MSÜ erkek adaylar taban puanları

-Kara Harp Okulu puan türü: Sayısal taban puan: 276,91794

-Kara Harp Okulu puan türü: Eşit Ağırlık taban puanı: 275,41420

-Hava Harp Okulu puan türü: Sayısal taban puanı: 326,09110

-Deniz Harp Okulu puan türü: Sayısal taban puanı: 276,91794

MSÜ kadın adaylar taban puanları

-Kara Harp Okulu puan türü: Sayısal taban puanı: 349,45152

-Kara Harp Okulu puan türü: Eşit Ağırlık taban puanı: 348,28242

-Hava Harp Okulu puan türü: Sayısal taban puanı: 357,930

-Deniz Harp Okulu puan türü: Sayısal taban puan: 349,45152

Hesaplama yapılırken 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Alınan netlere göre ham puan belirlenmektedir. Bundan dolayı standart sapma ve ortalama hesaplanır. Bütün adaylar için standart sapma 10, ortalama 50 puan olarak hesaplanmaktadır.