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MSÜ Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM tarafından 4 Nisan 2021 tarihinde ülke çapında yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi aday öğrenci belirleme sınavında - MSÜ adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

25 Mart 2021 Perşembe 14:34
MSÜ Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
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ÖSYM tarafından 4 Nisan 2021 Pazar günü ülke çapında yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Aday Öğrenci Belirleme Sınavına girecek öğrenciler için MSÜ Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.

Geçtiğimiz aylarda başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar hangi il , ilçe ve okullarda sınava gireceklerini giriş belgelerinden görebilir.

Adayların 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak MSÜ sınavına girebilmeleri için sınav binasına kimlik ve sınav giriş belgesi ile gelmeleri gerekmektedir.

Adaylar kendi kimlik numaraları ve şifreleriyle Aday İşlemleri sistemine giriş yapıp, MSÜ sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

Öte yandan MSÜ sınavına girecek adaylara 120 soru çoktan seçmeli test olarak sorulacak ve bu sınav içinde adaylara toplamda 135 dakika verilecek.

MSÜ sınav giriş belgelerine ulaşmak için tıklayın



Son Güncelleme: 25.03.2021 14:34
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Anahtar Kelimeler:
MsüMsü Sınav Giriş Belgeleri
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