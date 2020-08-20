MSÜ sağlık muayenesi nasıl yapılır? MSÜ genel sağlık kontrolünde neler var?

Subay ya da astsubay olmak isteyen bireyler Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki okullarda eğitim görmelidir. MSÜ’de eğitim görmek isteyen adaylar MSÜ sınavı, YKS ve mülakatlardan geçip sağlık muayenesi olmak zorundadır. MSÜ sağlık muayenesi ön sağlık taramaları ile genel sağlık muayeneleri olmak suretiyle iki aşamada yapılmaktadır.

MSÜ sağlık muayenesi nasıl yapılır?

Harp okulları ya da Astsubay Meslek Yüksekokulları’ndan mezun olan bireyler subay veya astsubay olarak göreve başlamaktadır. Zorlu eğitimlere tabii tutulan kişiler askeri eğitim ve bilgilerle birlikte kültür dersleri ve alan derslerinde başarılı olmak zorundadırlar. MSÜ tarafından adaylar disiplinle seçilmekte ve adaylar pek çok teste tabii tutulurlar.

MSÜ, YKS’den yeterli puanı alan adayları ikinci seçim aşamalarına çağırır. İkinci seçim aşamalarında ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve genel sağlık muayeneleri yapılmaktadır. Ön sağlık muayenelerinde adayların boy ve kiloları ölçülmek suretiyle gerekli şartları sağlayıp sağlamadığı tespit edilir. Fiziki yeterlilik sınavını geçmeyi başaran adaylar yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra şu testlere tabii tutulur;

Akciğer grafisi,

Tam kan sayımı,

Açlık kan şekeri,

Üre, kreatinin, AST, ALT, bilirubinler, tam idrar tahlili

Ultrasonagrafi (batın bölgesi),

HBsAg, EKG,

Gerekli olan diğer tetkikler,

Sedimantasyon,

Göz muayenesi,

Psikoloji muayenesi,

Cilt muayenesi.

Kız ve erkek öğrencilerde muayeneler farklı mı yapılır?

Kız veya erkek adayların tamamı aynı muayenelerden geçirilmektedir. Kan ve idrar tahlili, ultrason, akciğer grafisi ve diğer alanlarda muayenelerin tamamı yapılır. Erkek ve kız adaylarda genital muayeneler yapılırken, kız öğrencilerde hymen muayenesi yapılmamaktadır.

Öğrencilerin bütün alanlarda sağlıklı olması gerekir. Yapılan eğitimlerde başarılı olan ve istediği hedefe ulaşabilmek isteyenler sağlık muayenelerine tabii tutulurlar. Sağlık muayenesinde sorun yaşamayan adaylar için ‘Askeri öğrenci olabilir’ raporu verilmektedir. Raporu alan adaylar kesin kayıt sürecini tamamlayabilecektir.