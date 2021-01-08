İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 08.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 00:37
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde özel sınavı ile birlikte yeni öğrencilerini almaya hazırlanan Milli Savunma Üniversitesi, birçok genç tarafından tercih edilmektedir. Askeri eğitim almak isteyen gençler, gerekli sınavda istenilen puanı alması halinde okula öğrenci olarak alınmaktadır. Birçok bölümü bulunan üniversitenin en çok istenen bölümü ise Hava Harp Okuludur. Okul giren öğrenciler subay rütbesi ile mezun olmaktadır.

MSÜ Hava Harp Okulu hakkında

İstanbul’un Yeşilyurt ilçesinde bulunan MSÜ Hava Harp Okulu’nda öğrencilere yatılı eğitim imkanı sunulmaktadır. Öğrencilerin yatılı olarak eğitim aldığı üniversitede, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Dört kişilik odalarda kalan öğrenciler eğitim yılının bitmesinin ardından yaz tatilinde aile evlerine dönebilmektedir. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim alan öğrenciler, eğitim hayatları boyunca askeri öğrenci harçlığı alırlar. Bu harçlık karşılıksız olarak öğrencilere verilmektedir.

Hava Harp Okulu’ndan mezun olan pilotlar teğmen rütbesi ile lisans mezunu olarak kabul edilir. Askeri alanın dışında mühendisliğin birçok alanında da eğitilen öğrenciler, nitelikli askerler olarak ülkeye hizmet etmeye hazır hale gelir.

Üniversite hayatını her şekilde yaşayan öğrenciler, tiyatrodan kick boks topluluğuna kadar birçok topluluğa katılarak boş vaktini değerlendirebilir.

Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir?

MSÜ sınavı adı altında her yıl öğrencilerini bulan okul, öğrencilerini bu sınavdan aldığı puan ile birlikte YKS’den aldıkları puanın ortalamasına göre belirlemektedir. Okula girmek için sağlık kontrolleri ve birçok teste tabii tutulan öğrenciler, bu işlemlerin ardından MSÜ’ye kabul edilir. Başvuru şartları şu şekildedir:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Lise mezunu olmak
  • En fazla 20 yaşında olmak
  • Adayın birinci dereceden yakın akrabalarının devlete karşı bir suç işlememiş olması gerekir.
  • Güvenlik ve arşiv belgelerinin pozitif çıkması gerekir.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor
Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor
Prof. Dr. Aydın: Sömestr tatilinden sonra okullar açılabilir
Prof. Dr. Aydın: Sömestr tatilinden sonra okullar açılabilir
MEB duyurdu! Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor
MEB duyurdu! Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor
Öğrenci okul numarası nereden öğrenilir? E-devlet okul numarası öğrenme 2021
Öğrenci okul numarası nereden öğrenilir? E-devlet okul numarası öğrenme 2021
Öğretmenler dikkat! 2021 MEB sınav görevli ücretleri netleşti
Öğretmenler dikkat! 2021 MEB sınav görevli ücretleri netleşti
Bakan Ziya Selçuk'tan salgın sonrası paylaşımı
Bakan Ziya Selçuk'tan salgın sonrası paylaşımı

Popüler Haberler

MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı 2021
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2021 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Exxen Süprizim Var programı başvuru formu
10000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz
Prefabrik ev yapım desteği nedir? 2021 Prefabrik ev yapım yardım destek tutarı ve şartları
WhatsApp yedeği Google Drive’a nasıl yüklenir?
Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır? 2021 Alışveriş kredisi herkese çıkar mı?
Altın ne kadar oldu? 8 Ocak 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 8 Ocak 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Ocak 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanı detayları
İzmir Büyükşehir Belediyesi maddi yardım başvuru talep formu ve başvuru şartları
EYT Ne Zaman Çıkacak? Binali Yıldırım Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile İlgili Yeni Açıklamalarda Bulundu!
Huawei MatePad özellikleri ve fiyatı tanıtıldı
Gizli numaradan arayan nasıl bulunur? 2020 Gizli numaradan gelen aramaları engelleme kodu
Güncel gümüş fiyatları 8 Ocak 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
8 Ocak 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2020 Steam indirim tarihleri
TV8 canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.