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MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2020 MSÜ subaylık şartları

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen birçok öğrenci MSÜ sınavı ile üniversiteye girme imkanı yakalamaktadır. Üniversitenin en çok ilgi gören bölümü ise Hava Harp Okulu'dur.

18 Ağustos 2020 Salı 05:43
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2020 MSÜ subaylık şartları
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Geçtiğimiz günlerde özel sınavı ile birlikte yeni öğrencilerini almaya hazırlanan Milli Savunma Üniversitesi, birçok genç tarafından tercih edilmektedir. Askeri eğitim almak isteyen gençler, gerekli sınavda istenilen puanı alması halinde okula öğrenci olarak alınmaktadır. Birçok bölümü bulunan üniversitenin en çok istenen bölümü ise Hava Harp Okuludur. Okul giren öğrenciler subay rütbesi ile mezun olmaktadır.

MSÜ Hava Harp Okulu hakkında

İstanbul’un Yeşilyurt ilçesinde bulunan MSÜ Hava Harp Okulu’nda öğrencilere yatılı eğitim imkanı sunulmaktadır. Öğrencilerin yatılı olarak eğitim aldığı üniversitede, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Dört kişilik odalarda kalan öğrenciler eğitim yılının bitmesinin ardından yaz tatilinde aile evlerine dönebilmektedir. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim alan öğrenciler, eğitim hayatları boyunca askeri öğrenci harçlığı alırlar. Bu harçlık karşılıksız olarak öğrencilere verilmektedir.


Hava Harp Okulu’ndan mezun olan pilotlar teğmen rütbesi ile lisans mezunu olarak kabul edilir. Askeri alanın dışında mühendisliğin birçok alanında da eğitilen öğrenciler, nitelikli askerler olarak ülkeye hizmet etmeye hazır hale gelir.

Üniversite hayatını her şekilde yaşayan öğrenciler, tiyatrodan kick boks topluluğuna kadar birçok topluluğa katılarak boş vaktini değerlendirebilir.

Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir?

MSÜ sınavı adı altında her yıl öğrencilerini bulan okul, öğrencilerini bu sınavdan aldığı puan ile birlikte YKS’den aldıkları puanın ortalamasına göre belirlemektedir. Okula girmek için sağlık kontrolleri ve birçok teste tabii tutulan öğrenciler, bu işlemlerin ardından MSÜ’ye kabul edilir. Başvuru şartları şu şekildedir:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Lise mezunu olmak
  • En fazla 20 yaşında olmak
  • Adayın birinci dereceden yakın akrabalarının devlete karşı bir suç işlememiş olması gerekir.
  • Güvenlik ve arşiv belgelerinin pozitif çıkması gerekir.

 



Son Güncelleme: 18.08.2020 05:43
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