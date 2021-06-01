MSÜ 2021 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen sene tercih sonuçları 13 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Ancak konu ile ilgili güncel bir açıklama yapılmadı.

MSÜ Harp Okulları ve MYO değerlendirme ve sonuçların ilanı

1- Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınacak ve adayların tercih ettiği okullara göre yerleştirme yapılacak. Aday değerlendirme puanı;

- Üniversite Sınavı Puanı; Harp okulları için YKS, Astsubay MYO için TYT puanı

- Fiziki yeterlilik testi puanı

- Müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı puanı ( Bando Astsubay MYO için)

- Mülakat puanı

Yerleştirme puan türleri;

KHO; YKS sayısal, eşit ağırlık ve sözel

DHO; YKS sayısal

HHO;YKS sayısal

Asb. MYO ( Bando Asb. MYO); YKS TYT

2- 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre, askerliğini yapmış erbaş ve er adayların, belirtilen hususları terhis belgesi ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarı göstermeleri durumunda eğitim durumları dikkate alınarak;

- İlk 6 aylık askerlik görevini bitirerek terhis olanların ADP puanına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik görevine devam edip 12 aylık askerlik yaparak terhis olanların ADP puanına 9 puan

3- Belirlenen bu puan türlerine göre yapılacak olan yerleştirmelerde ihtiyaç halinde MSB tarafından değişiklik uygulanabilir.

4- Aday değerlendirme puanı, 2. seçim aşamasında başarı gösteren, fiziki yeterlilik testleri ve mülakatlarda aldıkları puanlar ve üniversite sınav puanı türlerinde alınan puanlarına göre tespit edilir. Adayların tercih ettikleri okullardaki aday sıraları ise https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

5- Kontenjana giren adaylar,sevk edildikleri hastaneden sağlık muayenesi bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alacaklar. Bu raporu alan adayların kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak ve adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacak. Kesin kayıt belgeleri de https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden açıklanacak.

6- Adaylar, aday değerlendirme puanları ve tercih sıralarına göre kontenjan sayıları dikkate alınarak yerleştirilecektir. HHO öğrenci seçme uçuşunda başarılı olan, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU’da başarılı olsa bile HHO’ya gidemeyecek. ÖSU’da başarılı olan ancak HHO kontenjanına giremeyen adaylar ve öğrenci seçme uçuşundan elenip diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri durumunda ilgili okula kayıt olabilecektir.

7- Seçim aşamalarında başarı gösteren şehit ve gazı çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için YKS TYT’den, Harp Okulları için YKS sayısal ve eşit ağırlıktan, MSB tarafından belirlenen taban puanının %90’ını almış olmak koşuluyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın %5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler.

8- Kesin kayıt yaptıran öğrencilere, ingilizce yeterlilik sınavı yapılarak, seviyeleri ölçülür. Yeterli notu alan öğrenciler 1. sınıftan başlatılır.

9- Bütün duyuru, açıklama ve değişiklikler Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi intenet sitesinden öğrenilebilmektedir.

10- Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme işlemleri ile ilgili duyuru ve açıklamalar www.msu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

11-Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay MYO tercihleri ayrı kategorilerde değerlendirilir. Tüm adaylar puanlarına göre sıralanır, tercih durumlarına göre ilgili okullardaki sıra numarası belirlenir ve adaylara duyurulur. Yerleştirme işlemleri ise MSÜ rektörü faaliyet takviminde belirtilen tarihler içerisinde yapılır. Adaylar yerleştirme işlemleri süre zarfınca tercih öncelikleri ve ADP sıraları dikkate alınarak yerleştirilir. Ek yerleştirme sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zaman içerisinde ve etkin olarak icrası ile harp okulları ve asb.myoların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi amacıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğinde bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilir. Harp okulları ve as.myo tercihleri olan adaylardan harp okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday myo tercihlerinde sıra gelse bile geçiş yapamaz.

