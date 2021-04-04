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MSÜ 2021 sınavına kaç kişi girdi?

Bugün gerçekleşen MSÜ sınavında adaylara 135 dakikada çözmeleri için 120 soru soruldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları 29 Nisan tarihinde açıklanacaktır. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü MSÜ sınavına kaç kişinin katıldığı merak edildi.

04 Nisan 2021 Pazar 19:25
MSÜ 2021 sınavına kaç kişi girdi?
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Başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri arasında yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı bugün gerçekleşti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavda adaylara 135 dakikada cevaplandırmaları için 120 soru soruldu. Girilen yıl içerisinde geçerli olacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonucu 29 Nisan’da açıklanacaktır. Bu yıl kaç kişinin MSÜ sınavına katıldığı hala açıklanmazken 2020 yılının Haziran ayında yapılmış olan sınava 451 bin 272 kişi girmişti. 

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacaktır? 

ÖSYM takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr intenet adresinden ve ÖSYM'nin mobil uygulamasından öğrenebilirler. Sınav sonuçları adaylara gönderilmez sonuçlar adaylara bildiri hükmünde olacaktır. 



Son Güncelleme: 04.04.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
MsüMilli Savunma üniversitesiSınavAday
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