MSÜ 2021 sınavına kaç kişi girdi?

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacaktır?

Başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri arasında yapılan Milli Savunma Üniversitesi (ı bugün gerçekleşti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavdalara 135 dakikada cevaplandırmaları için 120 soru soruldu. Girilen yıl içerisinde geçerli olacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonucu 29 Nisan’da açıklanacaktır. Bu yıl kaç kişinin MSÜ sınavına katıldığı hala açıklanmazken 2020 yılının Haziran ayında yapılmış olan sınava 451 bin 272 kişi girmişti.

ÖSYM takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr intenet adresinden ve ÖSYM'nin mobil uygulamasından öğrenebilirler. Sınav sonuçları adaylara gönderilmez sonuçlar adaylara bildiri hükmünde olacaktır.