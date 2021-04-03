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MSÜ 2021 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

ÖSYM tarafından yarın gerçekleştirilecek MSÜ 2021 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ortaya çıktı. Milli Savunma Üniversitesi sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgiler haberimizde.

03 Nisan 2021 Cumartesi 18:24
MSÜ 2021 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
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ÖSYM tarafından 81 ilde ve 95 sınav merkezinde düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi sınavı yarın gerçekleştirilecek. Sınav yarın sabah saat 10.15’te başlayacak, sınava girecek adaylar saat 10.00’dan sonra sınav merkezlerine giremeyecek.

MSÜ sınavı saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek?

MSÜ sınavı yarın sabah saat 10.15’te başlayacak, adaylar sınav binalarına 10.00’dan sonra giriş yapamayacaklar. Adaylara sınavda çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve 135 dakika süre verilecek.

Adayların sınava girebilmesi için sınav giriş belgesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı veya süresi dolmamış pasaportu yanında bulunmalıdır. Bu belgelerin dışında Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı kimlik kartları da kabul edilecektir.

Sınav Covid-19 önlemleri ile gerçekleştirilecek

Covid-19 önlemleri kapsamında MSÜ sınav merkezi olarak belirlenen binalar sınav öncesinde detaylı olarak temizlenerek dezenfekte edilecek. Sınav öncesinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. Adaylar isteğe bağlı olarak kendi dezenfektanlarını yanında getirebilecek. Ayrıca adaylar kendilerine ait maske ve siperlikleriyle sınava girebilirler.



Son Güncelleme: 03.04.2021 18:24
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Anahtar Kelimeler:
Msü 2021Milli Savunma üniversitesi
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