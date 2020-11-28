MSB 2020 Muvazzaf subay alımı ne zaman yapılacak? Muvazzaf subay alımı şartları

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan Muvazzaf subay alımları şartları ve detayları belli oldu. 10 Aralık tarihine kadar yapılan başvurular ardından MSB tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na muvazzaf subay alımları gerçekleştirilecek.

MSB tarafından yayınlanan kılavuza göre başvurular 10 Aralık 2020 günü sona erecek. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresine giriş yaparak gerçekleştirilecek.

Muvazzaf Subay Alımı Koşulları Nelerdir?

MSB tarafından yayınlanan kılavuza göre Muvazzaf subay alımını için,

T.C vatandaşı olma,

Taksirli suçlar dışında hükümlü ya da soruşturma altında olmamak,

Askeri okuldan ya da sivil okuldan atılmamış olmak,

Herhangi biriyle nikahsız yaşamamak,

Güvenlik ve arşiv soruşturmasında olumlu sonuç almış olmak,

Milli güvenliği tehdit eden bir örgüte bağlı bulunmamak,

Sebebi fark etmeksizin TSK’dan çıkarılmamış olmak,

926 sayılı TSK Yönetmeliğinde yer alan şartları bulunduruyor olma şartları aranmaktadır.