İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

MSB 2020 Muvazzaf subay alımı ne zaman yapılacak? Muvazzaf subay alımı şartları

Milli Savunma Bakanlığı 10 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ile Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay alımları gerçekleştirecek. Muvazzaf subay alımlarına başvuran adayların bazı koşulları bulundurması gerekiyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 01:37
MSB 2020 Muvazzaf subay alımı ne zaman yapılacak? Muvazzaf subay alımı şartları
Takip Et:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan Muvazzaf subay alımları şartları ve detayları belli oldu. 10 Aralık tarihine kadar yapılan başvurular ardından MSB tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na muvazzaf subay alımları gerçekleştirilecek.

MSB tarafından yayınlanan kılavuza göre başvurular 10 Aralık 2020 günü sona erecek. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresine giriş yaparak gerçekleştirilecek.

Muvazzaf Subay Alımı Koşulları Nelerdir?

MSB tarafından yayınlanan kılavuza göre Muvazzaf subay alımını için,

T.C vatandaşı olma,


Taksirli suçlar dışında hükümlü ya da soruşturma altında olmamak,

Askeri okuldan ya da sivil okuldan atılmamış olmak,

Herhangi biriyle nikahsız yaşamamak,

Güvenlik ve arşiv soruşturmasında olumlu sonuç almış olmak,

Milli güvenliği tehdit eden bir örgüte bağlı bulunmamak,

Sebebi fark etmeksizin TSK’dan çıkarılmamış olmak,

926 sayılı TSK Yönetmeliğinde yer alan şartları bulunduruyor olma şartları aranmaktadır.



Son Güncelleme: 28.11.2020 01:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MsbSubayAlımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖF giriş ekranı ve vize sınavı tarihleri
AÖF giriş ekranı ve vize sınavı tarihleri
2020-ALES/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı!
2020-ALES/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı!
ÖSYM duyurdu! 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
MEB'den Meslek Liselerinde Staj Uygulamaları için Resmi Yazı
MEB'den Meslek Liselerinde Staj Uygulamaları için Resmi Yazı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız

Popüler Haberler

MSB 2020 Muvazzaf subay alımı ne zaman yapılacak? Muvazzaf subay alımı şartları
İnternette problem mi var? 28 Kasım 2020 Cumartesi internet neden yavaşladı, internet neden yavaş?
Mike Tyson maçı hangi kanalda, ne zaman? Mike Tyson Roy Jones maçı canlı yayın saati ve kanal bilgileri
KPSS önlisans 60,62,65,70,75 puan ile nerelere girilir, atanılacak yerler nerelerdir?
Hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir?
Tidal neden ceza aldı, kapatıldı? RTÜK Tidal'i neden engelledi?
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Seksenler Butik Ali karakterini kim canlandırıyor? Hakan Bulut biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2020
İstenmeyen mesajlara ret veya iptal yazarak nasıl kurtuluruz? 2020
ALES 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç takvimi
Egzoz emisyon ölçüm fiyatı ne kadar? 2019 egzoz emisyon ölçüm fiyatları
İşsiz kalanlara devletten 1.700 – 4.000 TL arası aylık destek verilecek!
Ev Hanımlarına kolay kredi veren bankalar hangileridir? Ev hanımları nasıl kredi çekebilir?
Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylar tesbihi duası nedir? Tesbihata nasıl başlanır?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 28 Kasım 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Altın ne kadar oldu? 28 Kasım 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 28 Kasım 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bim'de indirimde ne var 28 Kasım 2020 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
28 Kasım 2020 ŞOK hafta sonu aktüel kataloğu hangi ürünlerde indirim var?
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2020 Harika düz saç örnekleri
Güncel gümüş fiyatları 28 Kasım 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.