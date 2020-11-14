Motto kelimesi ne demek, Türk Dil Kurumuna göre anlamı
Motto kelimesi son günlerde en çok aratılan kelimelerin başında geliyor. Kullanıcılar motto ne demek, TDK’ya göre motto kelimesi ne anlama geliyor sorularını araştırıyor.
14 Kasım 2020 Cumartesi 01:06
Takip Et:
Dilimize Fransızca’dan geçen mottokelimesi Yunan kökenlidir. Yunanca’da metaphore kelimesi olarak bu kelime bir şeyin başka bir şeye benzerliğini başka bir şeyle benzeterek ifade etmek anlamına gelmektedir.
Türk Dil Kurumu’na göre ise motto kelimesi özdeyiş ve slogan anlamlarına gelmektedir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.