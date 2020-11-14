Motto kelimesi ne demek, Türk Dil Kurumuna göre anlamı

Dilimize Fransızca’dan geçensi Yunan kökenlidir. Yunanca’da metaphore kelimesi olarak bu kelime bir şeyin başka bir şeye benzerliğini başka bir şeyle benzeterek ifade etmekına gelmektedir.

Türk Dil Kurumu’na göre ise motto kelimesi özdeyiş ve slogan anlamlarına gelmektedir.