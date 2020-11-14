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Motto kelimesi ne demek, Türk Dil Kurumuna göre anlamı

Motto kelimesi son günlerde en çok aratılan kelimelerin başında geliyor. Kullanıcılar motto ne demek, TDK’ya göre motto kelimesi ne anlama geliyor sorularını araştırıyor.

14 Kasım 2020 Cumartesi 01:06
Motto kelimesi ne demek, Türk Dil Kurumuna göre anlamı
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Dilimize Fransızca’dan geçen motto kelimesi Yunan kökenlidir. Yunanca’da metaphore kelimesi olarak bu kelime bir şeyin başka bir şeye benzerliğini başka bir şeyle benzeterek ifade etmek anlamına gelmektedir.

Türk Dil Kurumu’na göre ise motto kelimesi özdeyiş ve slogan anlamlarına gelmektedir.



Son Güncelleme: 14.11.2020 01:06
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