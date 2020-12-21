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Milli Eğitim'den öğrencilere ücretsiz tablet desteği! MEB ücretsiz tablet başvurular nasıl yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteği sağlanıyor. Kimler tablet kampanyasından faydalanabilir? Tablet başvurusu nasıl gerçekleştirilir?

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:20
Milli Eğitim'den öğrencilere ücretsiz tablet desteği! MEB ücretsiz tablet başvurular nasıl yapılacak?
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Etkilerini dünyaca hissettiren Koronavirüs salgını pek çok alanda aksamaların yaşanmasına sebep oldu. Salgının vermiş olduğu hasarları dünyada olduğu gibi ülkemizde de gidermek için çalışmalar sürüyor. Aksamaların yaşandığı en önemli alanlardan biri de eğitim oldu. Bu sebeple Koronavirüs salgınının dünya geneline yayılmasıyla eğitimler yüz yüze olmak yerine uzaktan verilmeye başlandı.

Ülkemiz de eğitimin herkes için olduğu düşüncesini savunarak öğrenciler için harekete geçti. Bir taraftan ülkemizdeki intenet alt yapısı da yeniden yapılandırılmaya başlandı. Diğer taraftan ise uzaktan eğitime katılım sağlayabilmesi için öğrencilere tablet dağımı yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla veli ve öğrencilere verilen bu haber sayesinde öğrenciler uzaktan verilen derslere katılım sağlayabileceklerdir. Öğrencilere 500 bin adet tablet dağıtımı konusu ilk kez kabine toplantısında gündeme getirildi ve ekim ayı ile birlikte dağıtılmaya başlandı. Tablet dağıtımında amaçlanan 500 bin tablet bazı öğrencilere iletilirken kalan öğrencilere de iletilebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Koronavirüs salgınının sürdüğü bu günlerde uzaktan eğitim kesintiye uğramadan sürüyor. Sağlık çalışanlarının virüsün ne zaman sona ereceği ve normal yaşantımıza ne zaman devam edebileceğimizi tam olarak söyleyemediği bu günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tablet dağıtımı ile alakalı önemli açıklamalar yaptı. Başvuruların nasıl gerçekleştirileceği ve tabletin kimlere verileceği ile ilgili ayrıntıları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gazetecilere açıklamalar verdi.

 

Tablet başvurusu nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz verdiği tabletler için hiçbir kuruma başvuru yapılması istenmiyor. 500 bin adet tabletin İl Milli Eğitim ile birlikte öğrencilere dağıtılması bekleniyor. Tablet bilgisayarlar, okullara ulaşmasının ardından öğrencilere temini sağlanacaktır. İhtiyaç sahibi öğrencilere öncelik verilmesi öngörülen tabletlerin dağıtımında,  tabletlerin öğrencinin gelir durumu, kardeş sayısı ve eğitimini evde sürdürüp sürdüremeyeceği koşulları göz önünde bulundurulacaktır.

 

Tablet kimlere verilecek?

Tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecektir.  İhtiyacı olan öğrencilere öncelik verilmesi planlanan tabletler, dağıtım planı ile öğrencilere iletilecektir. Bu sebeple, ihtiyacı olan öğrenciler içinde ailesinin gelir seviyesi, eğitim gören kardeş sayısı, yüz yüze eğitimi sürdürebilme durumu gibi seçenekler değerlendirilerek dağıtımda öncelik sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada; ''Uzaktan eğitim sürecinde intenet ve cihaz ihtiyacı olan öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Hafta başında 50 bin 500 adet tablet bilgisayar daha 15 ile sevk edildi.'' dedi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tabletlerin yollandığı on beş ilin müdürü ile görüntülü toplantı şeklinde bir toplantı yaparak dağıtım aşaması ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Selçuk; Ocak ayı sonuna kadar 500 bin tablet bilgisayarın tümünün öğrencilere iletileceğini, sayının bu kadarla olmayacağını, dağıtım ve desteklerin sivil toplum, yerel yönetimler ve özel sektörün de katkılarıyla devam ettirileceğini belirtti.

Ücretsiz tablet dağıtımında ailelerin okul ile temas halinde bulunmaları ve kesinlikle tablet ihtiyaçları olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı veya okul aile birliğine belirtmeleri gerekmektedir.

Ücretsiz tabletten faydalanmak ve başvuru yapmak için 

http://www.askidatablet.com/

 adresinden tablet için başvuruda bulunabilirsiniz.


Son Güncelleme: 21.12.2020 14:20
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