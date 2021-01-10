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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli duyuru! Yarın tüm okullarda gerçekleşecek

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika yapmış olduğu duyuruda, yarın sabah saat:10.00'da tüm okulların bahçelerinde istiklal marşı okunup, bayrak töreni yapılacağını duyurdu.

10 Ocak 2021 Pazar 15:31
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli duyuru! Yarın tüm okullarda gerçekleşecek
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Milli Eğitim Bakanlığı eğitim camiasını heyecanlandıran önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık yapmış olduğu son dakika açıklamasında yarın (11 Ocak Pazartesi) saat:10.00'da tüm okulların bahçelerinde bayrak töreni yapılacağını ve İstiklal marşının okunacağını duyurdu.

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana sürdürülen uzaktan eğitim sürecinin her Pazartesi EBA televizyon kanallarında İstiklal marşının ekranlar başında okunduğunu belirten Bakanlık, bu haftada uzaktan eğitimin başlamasından önce tüm okulların bahçelerinde bayrak töreni yapılacağını ve İstiklal Marşı’mızın okunacağını duyurdu.

Aynı zamanda TRT EBA TV kanallarında da istiklal marşının saat:10.00'da yayımlanacağını duyuran Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl müdürlüklerinde ki yöneticilerin tüm okullarda saat:10.00'da okul idarecileri ve okullardaki görevli olan diğer personeller ile katılmasını, öğretmenlerin ve öğrencilerinde bulundukları yerlerden İstiklal Marşı’na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ise aynı saatte mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacağı bilgisi paylaşıldı

 

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 15:31
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MebBakanlık11 Ocak
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