Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklar için yeni oyun! Seyyah isimli oyun erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışında yaşayan Türk çocukların kültürümüzü daha iyi öğrenmesi ve benimsemesi amacı ile yeni bir oyun geliştirdi. Seyyah ismi verilen oyunun geliştirilmesinde Evliya Çelebi’den esinlenildiği öğrenildi.

Oyun hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Evliya Çelebi’den esinlenerek Seyyah isimli oyunu geliştirdiklerini ve oyunu oynarken Türk kültürünün öğrenilebileceğini ekledi. Yabancı ülkelerde yaşayan Türk çocukları için geliştirilen oyuna IOS, Google Play üzerinden erişilerek oynanabiliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen oyun, https://apps.apple.com/tr/app/meb-seyyah/id1550250412?l=tr ve https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MEB.Seyyah linklerinden indirilerek oynanabiliyor.

İşte Seyyah oyunundan görüntüler..