Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze yapılacak sınavları erteliyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı kabine toplantısında alınan karar gereği ara tatil sonrasında 23 Kasım - 31 Aralık tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verildiğini açıklamış ve geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitime verilen aranın 22 Ocak tarihine kadar ertelendiğini duyurmuştu.

İkinci dönemin 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağını duyuran bakanlık birinci dönem sonunda kane dağıtılacağını ve kane notlarının oluşması öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde görmüş olduğu tüm derslerin konularında bir sınav okullarda yüz yüze yapılacağını duyurmuştu.

YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENCEK Mİ?

Bu açıklama sonrasında bazı kesimler artan vaka sayılarının tekrardan düşüşe geçmesiyle birlikte okulların 4 ocak tarihinden sonra sınavlar için tekrardan yüz yüze olarak açılmasına tepki göstermiş ve kararın gözden geçirilmesini talep etmişti.

Sosyal medyada bu akşam tt olan konu ile ilgili olarak bugün yapılan bilim kurulu toplantısında sınavların yüz yüze yapılmasının gündeme geldiği ve kurulun okullarda yapılacak olan yüz yüze sınavların ertelenmesi yönünde görüş belirttiği iddia edildi.

Konu ile ilgili olarak bakanlık tarafından resmi bir açıklamanın önümüzdeki günlerde yapması beklenmektedir.