Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

MEB tarafınca meydana getirilen son dakika açıklaması
Ulusal Eğitim Bakanlığı mecburi eğitim için yurt dışına çıkan ve eğitimlerine bazı nedenlerden dolayı devam edememiş öğrencilere açık öğretim hizmetleri kapsamında destek verileceğini duyurdu. Söz konusu destek Pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar çerçevesinde hazırlanıp 2019-2020 senesinde eğitim ve öğretime devam edecek olan öğrencileri kapsayacak. Söz konusu öğrenciler yapılan düzenlemeyle hak yitirmeyecek. Ancak bu düzenlemeden 7 Eylül 202 tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış ve 3. Dönem sınavlarına katıma şartını taşıyan kişiler faydalanacak.
Son Güncelleme: 19.08.2020 17:49