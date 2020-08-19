Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

MEB tarafınca meydana getirilen son dakika açıklaması

Koronavirüs salgını sürecinde örgün öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı normalleşme süreci kapsamında örgün eğitime yeniden başlama konusunda görüşme halindeydi. Bakanlık koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerin sağlık sorunu yaşamamalarının yanı sıra eğitimlerinde de sorun olmaması için öğrencilere kolaylık sağladı.

Ulusal Eğitim Bakanlığı mecburi eğitim için yurt dışına çıkan ve eğitimlerine bazı nedenlerden dolayı devam edememiş öğrencilere açık öğretim hizmetleri kapsamında destek verileceğini duyurdu. Söz konusu destek Pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar çerçevesinde hazırlanıp 2019-2020 senesinde eğitim ve öğretime devam edecek olan öğrencileri kapsayacak. Söz konusu öğrenciler yapılan düzenlemeyle hak yitirmeyecek. Ancak bu düzenlemeden 7 Eylül 202 tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış ve 3. Dönem sınavlarına katıma şartını taşıyan kişiler faydalanacak.