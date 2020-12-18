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Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi ne zaman bitecek? 2020-2021 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ne zaman başlayacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilkdönemi karneleri verilecek mi? 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin notlandırmaları nasıl değerlendirilicek? Öğrenciler ve veliler 2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemi için alınan yeni kararları araştırıyorlar.

18 Aralık 2020 Cuma 16:32
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
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Milli Eğitim Bakanlığı Yarıyıl Tatili İle İkinci Dönem Açıklamaları Neler?

Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatili ile ilgili gelişmelerinin neler olduğu herkes tarafından araştırılıyor. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı için yapılan değişikliklerin neler olduğu merak konusu oldu.

Koronavirüs salgınından dolayı eğitim öğretimin uzaktan eğitimle devam edilmesi kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim öğretim yılının ilk döneminin 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp toplam 3 hafta sürecektir.

Bundan dolayı ilkokullarda sınav yapılmayarak, derslerdeki etkinliklere katılımlardan verilecek olan puanlarla kare notları belirlenecektir.

  • Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait yazılı ve uygulama puanları ile performans notları üzerinden notlar değerlendirilecektir.
  • Sınav notu bulunmayan şubeler için sınavlar okul ortamında ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çok az kişi sayısıyla gruplar halinde gerçekleştirilecektir.
  • Şehirler arası hareketliliğin azaltılması için sadece ortaöğretim öğrencileri kendi isteklerine bağlı olarak 28 Aralık 2020 tarihine kadar velilerinin okul yönetimine başvurarak, öğrenim gördükleri okullarda belirtilen tarihten itibaren bulundukları şehirlerde sınavlara katılım sağlayabileceklerdir.

Uzaktan Eğitim Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

  • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ilkokul, ortaokul ve liselerde 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.
  • 22 Ocak tarihinden itibaren kane dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zamanlara yayılarak yoğunluk olmadan dağıtımlar gerçekleştirilecektir.

İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatiline, ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süreside eklenecektir. Bundan dolayı 2020-2021 yılı Eğitim Öğretim döneminin ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Açıklaması!

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullarda yapılacak sınavlar, yarıyıl tatili ve ilgili bakanlık tarafından bazı gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu açıklama aşağıdaki maddeleri içermektedir.

  • İlkokul, Ortaokulve liseler uzaktan eğitimle 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecektir.
  • İlkokullarda sınavlar olmayacak, kane notları ise derse katılım puanları ile belirlenerek kane notu olarak geçerli sayılacaktır.
  • Ortaokul ve liselerde 1. Döneme ait 1 yazılı uygulama puanları ve performans notuna ait notların üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır.
  • Sınav notu olmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve hijyen kurallarına uygun olarak az kişili gruplar halinde gerçekleştirilecektir.
  • Ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması durumunda, öğrenim gördükleri okul türünde olması kaydı ile o tarih itibari ile oldukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.
  • 22 Ocak 2021 tarihi itibariyle kane dağıtımları eğitim öğretim kurumu yönetimince, belirlenen farklı günlerde ve zamanlara yayılarak yoğunluk yaşanmadan kane dağıtımları gerçekleştirilecektir.
  • Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.
  • Tatil süresi boyunca ikinci dönemdeki 1 haftalık ara tatilde bu süreye eklenecektir.
  • 2020-2021 yılında eğitim öğretim döneminin ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.


Son Güncelleme: 18.12.2020 16:32
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