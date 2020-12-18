Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?

Milli Eğitim Bakanlığı Yarıyıl Tatili İle İkinci Dönem Açıklamaları Neler?

Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatili ile ilgili gelişmelerinin neler olduğu herkes tarafından araştırılıyor. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı için yapılan değişikliklerin neler olduğu merak konusu oldu.

Koronavirüs salgınından dolayı eğitim öğretimin uzaktan eğitimle devam edilmesi kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim öğretim yılının ilk döneminin 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp toplam 3 hafta sürecektir.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait yazılı ve uygulama puanları ile performans notları üzerinden notlar değerlendirilecektir.

Sınav notu bulunmayan şubeler için sınavlar okul ortamında ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çok az kişi sayısıyla gruplar halinde gerçekleştirilecektir.

Şehirler arası hareketliliğin azaltılması için sadece ortaöğretim öğrencileri kendi isteklerine bağlı olarak 28 Aralık 2020 tarihine kadar velilerinin okul yönetimine başvurarak, öğrenim gördükleri okullarda belirtilen tarihten itibaren bulundukları şehirlerde sınavlara katılım sağlayabileceklerdir.

Uzaktan Eğitim Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ilkokul, ortaokul ve liselerde 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

22 Ocak tarihinden itibaren kane dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zamanlara yayılarak yoğunluk olmadan dağıtımlar gerçekleştirilecektir.

Bundan dolayı ilkokullarda sınav yapılmayarak, derslerdeki etkinliklere katılımlardan verilecek olan puanlarla kare notları belirlenecektir.

İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatiline, ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süreside eklenecektir. Bundan dolayı 2020-2021 yılı Eğitim Öğretim döneminin ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Açıklaması!

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullarda yapılacak sınavlar, yarıyıl tatili ve ilgili bakanlık tarafından bazı gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu açıklama aşağıdaki maddeleri içermektedir.