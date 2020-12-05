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Milli Eğitim Bakanlığı 30.000 Adet Tablet Dağıtacak! Tablet Başvurusu Nereden Yapılır?

MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı ne kadar tablet dağıtacak? Tablet almak için başvur yapılması şart mı? Koronavirüs vakalarının artmasının ardından okulların uzaktan eğitime geçmesinden dolayı ihtiyaç sahibi aileler Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz tablet dağıtımında başvuru yapılıp yapılmayacağını araştırıyorlar.

05 Aralık 2020 Cumartesi 10:17
Milli Eğitim Bakanlığı 30.000 Adet Tablet Dağıtacak! Tablet Başvurusu Nereden Yapılır?
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MEB 30.000 Adet Tablet Dağıtacak! Tablet Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Ülkemizde virüsün artmasından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime ara verilip online eğitime geçilmesine karar vermiştir. Verilen kararın ardından uzaktan eğitim için tableti olmayan öğrenciler için ücretsiz tablet dağıtılma kararı verildi. Herkes tablet almak için nasıl başvuru yapacağını araştırıyor.

Koronavirüs Mart ayından beri etkisini devam ettiriyor. Geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim kararı verilmesinden sonra Eylül ayı içinde belirli sınıflara tekrar yüz yüze eğitim verilmeye başlandı. Fakat vakaların çoğalmasından dolayı bilim kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan ortak kararla genel eğitime uzaktan devam edilmesi kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı 30.000 Adet Tablet Dağıtacak!

Eğitim öğretime uzaktan online şekilde devam edilmesi kararının ardından Mili Eğitim Bakanlığı online eğitim için tablete ihtiyacı olan öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. İhtiyaçlar kapsamında ilk etapta 30 bin öğrenciye ücretsiz olarak tablet dağıtılacağını duyurdu.

Uzaktan eğitime geçilmesinden bu yana dönem başından beri 60 bin tablet dağıtan Milli Eğitim Bakanlığı, tekrardan alınan kararın ardından ihtiyaç sahibi olan öğrencilere 30 bin tablet dağıtılmaya başlanacağını duyurmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı’na Tablet Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek olan 30 bin tabletten birine sahip olmak isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilerin ilk önce başvuru yapıp yapmayacakları herkes tarafından merak ediliyor. Uzaktan eğitime katılmak için büyük rol oynayan tabletler için nasıl başvuru yapılacağı sorusu herkes tarafından soruluyor.  

Tablet için ihtiyaç sahibi kişilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, tablet dağıtımı için başvuru yapılmasına gerek olmadığını belirtti. Çünkü Bakanlık ihtiyaç sahibi aileleri otomatik olarak belirleyip tablet ihtiyaçlarını karşılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, tablete ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim çağındaki kardeş sayısına, ailesinin gelir düzeyine, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi durumları göz önüne alarak dağıtım sıralamasını belirleyecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yıl Sonuna Kadar 500 bin Tablet Dağıtımı Yapacak!

Milli Eğitim Bakanlığı şuan gündemde olan 30 bi tablet dağıtımını en kısa sürede tamamlayacağını bildirdi. Öğrencilerin uzaktan eğitime geçmelerinden dolayı derslerini aksatmamaları için ellerinden geldikçe çok hızlı bir şekilde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımının tamamlanacağını açıkladı.

Dağıtımı yapılacak 30 bin tabletten hariç diğer ihtiyaç sahibi öğrencilere de toplamda 500 bin tablet ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalarda ihtiyaç sahibi öğrencilere yıl sonuna kadar 500 bin adet tablet dağıtımı gerçekleşeceğini açıkladı.

Uzaktan Eğitim Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

Uzaktan eğitim süreci ilk ara tatilin olmasının ardından hemen açıklanmıştır. Virüs vakalarının artmasından dolayı verilen kararlar kapsamında öğrenciler tekrardan uzaktan eğitim almaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamalarda uzaktan eğitim süresinin Aralık ayının sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

Belirlenen sürenin bitiminde bilim kurulunun yapacağı değerlendirmelere göre okullar tekrardan yüz yüze eğitime geçecektir. Eğer okullar verilen tarihten sonra yüz yüze eğitime geçmezse, 4 Ocak tarihinden itibaren öğrencilerin belirli sayılarla sınavlara alınacağı belirtildi. Bu dönemde öğrencilerin sadece tek bir sınav olması, ikinci sınav notlarının da uzaktan eğitimde gösterdiği performansa göre verilmesi beklenmektedir.

Öğretmenler ilk sınav notları ile birlikte bir performans notunu kanelere girerek öğrencilerin durumlarını belirleyecek. Performans notu da EBA kullanımı, canlı derse katılım oranları ve yapılan proje ödevleri göz önünde bulundurularak belirlenecektir.



Son Güncelleme: 05.12.2020 10:17
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Anahtar Kelimeler:
MebTabletUzaktan EğitimOnline Eğitim
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