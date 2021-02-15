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Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 Bursluluk sınavı başvuru formu ve uygulama kılavuzu yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı, birçok öğrenciyi yakından ilgilendiren 2021 yılında yapılacak olan İOKBS bursluluk sınavının başvuru formunu ve uygulama kılavuzunu yayınladı. Haberimizden İOKBS başvuru formuna ve uygulama kılavuzuna ulaşabilrsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:27
Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 Bursluluk sınavı başvuru formu ve uygulama kılavuzu yayınladı
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru formunu ve uygulama kılavuzunu yayınladı. Buna göre bursluluk sınavına başvuru tarihleride 8-26 Şubat 2021 şeklinde belirlendi.

İlköğretimde 5,6,7 ve 8.sınfılar ile ortaöğretimde 9,10 ve 11.sınıf öğrencilerine yönelik yapılacağı duyurulan bursluluk sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’da yapılacak. Sınav sonuçlarıda 18 Haziran 2021 tarihinde belli olacak.

Bursluluk sınavına başvuru yapmak için aile geliri ne kadar olmalıdır?

Aile yaşayan kişilerin bir önceki yılda gelirlerinin toplamının kişi başına düşen tutarın, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon bedelinin dört katını geçmemesi şartı ile maddi imkanı bulunmamak. Hane halkının 2020 senesinde yıllık gelir toplamının kişi başına düşen toplam tutarın 2021 yılında geçerli olacak 16.080.000TL’yi geçmemesi gerekmektedir. Bu hesaplama yapılırken ailede bulunan kişilerin bütün gelirleri dikkate alınacak.

BURSLULUK SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:27
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Milli Eğitim BakanlığıBursluluk SınavıİOKBS
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