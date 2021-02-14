Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gerçekleştirmiş olduğu konuşmada velilere seslenerek 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı için açıklamada bulundu. Açıklamada velilere teşekkürlerini iletirken 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı için de tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020- 2021 eğitim öğretimin ikinci dönemininin uzaktan ve yüzyüze şeklinde başyacak olması sebebiyle velilere duyuruda bulundu. Selçuk koronavirüs salgınının getirmiş olduğu sürece rağmen kendilerine destek veren ailelere teşekkürlerini sunarak, şu sözleri kaydetti:

"Hijyen kurallarına uygun bir şekilde"

"İkinci yarıyıl eğitim programımızı güçlendirmek içinse yine sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu süreçte çocuklarınızın eğitim aidiyetini güçlendirmek için sizin ve çocuklarınızın düzenli bir hayat sürmesi, evlatlarımızın uyku ve beslenmelerinin düzenli olması, huzurlu bir ev ortamında bulunmaları büyük bir önem taşıyor"

"Sizlerden ricam, çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarını güçlendirmeniz. Çocukları yüz yüze eğitime başlayan ailelerimizin hijyen kurallarına uygun bir şekilde evlatlarını okula göndermelerini, çantalarına hijyen malzemeleri ve yedek maske eklemelerini hatırlatmakta yarar var"