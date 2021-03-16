Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! 'Bizim hedefimiz..'

Türkiye'de eğitim alanında normalleşme 2 Mart tarihinden itibaren başladı. Tüm illerimizde İlkokulların tüm sınıfları, ortaokul 8. sınıf ve Lise 12.sınıflarda seyreltilmiş eğitim haftada 2 gün yüz yüze olarak devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başlayan yüz yüze eğitim ile ilgili olarak devamlı Bakanlığın izlenim ve verilerini kamuoyuyla paylaşıyor.
'BİZİM HEDEFİMİZ..'
Bakan Ziya Selçuk dünya genelinde okulların durumunu gösteren vaka tablosunuda paylaştı
Son Güncelleme: 16.03.2021 12:04