Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! 'Bizim hedefimiz..'

Türkiye'de eğitim alanında normalleşme 2 Mart tarihinden itibaren başladı. Tüm illerimizde İlkokulların tüm sınıfları, ortaokul 8. sınıf ve Lise 12.sınıflarda seyreltilmiş eğitim haftada 2 gün yüz yüze olarak devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başlayan yüz yüze eğitim ile ilgili olarak devamlı Bakanlığın izlenim ve verilerini kamuoyuyla paylaşıyor.

'BİZİM HEDEFİMİZ..'

Son olarak sosyla medya hesabından önemli bir paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, yaşanan korona virüs salgın hastalığı sürecinde dünyayı yakından takip ettiklerini söyledi. Selçuk, hedeflerinin bu süreçte okulların tamamen açık ve öğrencilerin eğitimlerine güvenle devam etmeleri olduğunu vurguladı.

Bakan Ziya Selçuk dünya genelinde okulların durumunu gösteren vaka tablosunuda paylaştı