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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde duyurulan telafi eğitimi, okulların gelecek sene açılma tarihi gibi merak edilen soruları yanıtladı.

30 Mayıs 2021 Pazar 16:40
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
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Yaşanan pandemi sebebiyle 2020 - 2021 Eğitim öğretim yılıda geçtiğimiz eğitim yılı gibi uzaktan eğitim olarak tamamlanacak  gibi görünüyor. Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılı zaman zaman yüz yüze, zaman zaman ise uzaktan eğitim olarak yürütüldü.

Şu anda 12. ve 8. sınıfların DYK kursları dışında ve meslek liselerinde okuyan öğrencilerin staj eğitimleri hariç tüm kademelerde uzaktan eğitim devam ediyor.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz gün telafi eğitimi açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu açıklama sonrasında MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan bu eğitimin öğretmenler ve öğrenciler için isteğe bağlı olacağını duyurdu.

Hürriyet Gazetesi'nden Fatih Çekirge herkesin merak ettiği; telafi eğitim, kanelerin ne zaman verileceği ve okulların açılması gibi soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sordu.

Telafi eğitiminin Haziran'da başlamasını istiyoruz

Merak edilen sorularıdan biri olan telafi eğitiminin ne zaman başlayacağı konusunda konuşan Selçuk, bu konunun kabine toplantısında gündeme geleceğini ve karara bağlanacağını duyurdu. Selçuk, telafi eğitiminin Haziran ayında yüz yüze olacak şekilde başlamasını istediklerini sözlerine ekledi.

Gelecek eğitim yılı eylül'de başlayacak

Diğer merak edilen bir konu olan gelecek eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağına ilişkin Bakan Ziya Selçuk, okulları Eylül ayında açmayı planladıklarını. Ağustos ayının okulların açılışı için doğru bir tarih olmadığını vurguladı.

Kaneler 3 Temmuz'da verilecek

Selçuk, 2020-2021 öğretim yılı ikinci döneme ait kanelerin 3 Temmuz 2021 tarihinde dağıtılacağını söyledi.

Hürriyet


Son Güncelleme: 30.05.2021 16:40
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Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukYüz Yüze Eğitim
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