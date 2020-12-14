Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili müjdeli haber!

2021 yılında sözleşmeli öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağı pek çok mezun öğretmen tarafından araştırılmaya devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konu ile ilgili yaptığı açıklamalar merak edilmeye başlandı.

‘Öğretmen ataması tabi ki yapılacak’

Yeni yılda yapılması beklenen öğretmen atamaları ülkenin en merak edilen konularından bir tanesi haline gelirken Bakan Selçuk her açıklamalarında öğretmen atamalarına dikkat çekmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sorulan 2021 yılında sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı sorusuna verdiği cevaplar heyecan uyandırırken Bakan Selçuk 2021 yılında bütçede düzenlemeler yapıldıktan sonra öğretmen atamalarının olacağına dikkat çekti.

Taşımalı eğitim ile sorulan sorulara ise tasarruf yanıtını veren Bakan Selçuk açıklamalarında "Bu yıl kitap onaylamalarının yapılacağı ayla ilgili mevzuat değişikliği ve diğer tedbirlerle beraber 434 milyon TL ders kitaplarında tasarruf yaptık. Her okul kendi yakacaklarını, ihale ile alırken bu yıl Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma sağladık ve kömürleri belirli bir kalorinin üzerinde olması şartıyla merkezi olarak almaya karar verdik. Anlaşma sonucunda yakacak malzemeleri okullara gönderdik. Dolayısıyla hiçbir okul ihaleyle uğraşmadı, sorun yaşamadan yakacak konusunu çözdük. Bunu Türkiye olarak merkezi düzenledik ve sadece kömürden 155 milyon TL civarında bir tasarruf etmeyi başardık." Dedi.