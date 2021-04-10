Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar kapanacak mı ? sorusuna cevap

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon kanalında bugünlerin en çok merak edilen konusu olan okullar kapanacak mı ? Sorusuna cevap verdi.

Okullar kapanacak mı?

Salgın sürecinde eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, öğrencilerin yüz yüze eğitim için okullarında olması gerektiğini arzu ettiklerini ifade etti., Yüz yüze eğitimin öncelikleri olduğuna dikkat çeken Selçuki sağlığın öncelikli olduğuna dikkat çekti. Selçuk, okulları kontrollü olarak açmaya çalıştıklarını bir kez daha vurguladı.

Salgın sürecini günlük ve haftalık olarak takip ettiklerini vurgulayan Selçuk,risk haritasını incelediklerinde hangi kentlerde, hangi durumlarda hangi kademelerin açılması gerektiğini dair öngörüleri olduklarını, ancak İl Valiliklerinin yerinde karar kapsamında bu kararları alabileceklerini duyurdu.

Yaz tatili ne zaman başlayacak

Merak edilen diğer bir konu olan yaz tatili ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, geçtiğimiz süreçte ara tatilin, yarıyıl tatilinin peşine eklendiğini ve 2 Temmuz 2021 tarihine kadar okullarında açık olacağını yineledi. Selçuk,yaz tatilinde, ihtiyaç duyulan alanlarda gençlik merkezlerinde yada okullarda yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin devam edebileceğini sözlerine ekledi