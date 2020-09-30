Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı dersler ile ilgili uyarı geldi

Yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle milli eğitim bakanlığı tarafından alınan karar gereği 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başladı.

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen bu zor süreçte eğitim öğretimi ekranların başından gerçekleştiriyor. Eba tv kanalları ve eba platformu üzerinden yapılan derslerin ve etkinliklerin yanı sıra tüm kademelerde belirli zamanlarda canlı derslerde yapılıyor.

Son dönemlerde yapılan canlı derslerden bazı görüntülerin sanal alemde dolaşmasında sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

Konuyla ilgili olarak Bakan Selçık sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Selçuk yapmış olduğu açıklamada, öğrenci ve öğretmenler için sınıf ortamının özel ve mahrem olduğunu,bu durumun canlı dersler içinde geçerli olduğunu hatırlattı. Selçuk bu sebeple, canlı derslerden alınan ekran görüntülerinin yada video kayıtlarının hiç bir şekilde öğrenciler ile bağlantısı olmayan kişilerle yada sanal alemle paylaşılmaması gerekliğinin altını çizdi.