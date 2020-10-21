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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:'“2 Kasım pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz”'

Kabine toplantısından çıkan yüz yüze eğitimin kapsamının genişlemesi kararından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Kasım tarihinden itibaren ortaokul 5 ve lise 9. sınıf öğrencilerini okula davet etti.

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:19
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:'“2 Kasım pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz”'
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Yaşanan pandemi süreci sebebiyle uzaktan eğitimde olan öğrencilerin yüz yüze eğitime aşamalı olarak başlatılması sürüyor.

İlk aşama 21 Eylül tarihinde başlamış ve milyonlarca ilkokul birinci sıınıf öğrencisi haftada iki gün olacak şekilde okullarında yüz yüze eğitime başlamıştı. Daha sonra sonra ilkokul 2,3,4 ve ortaokul 8 ile lise 12.sınıf öğrencileri 12 Ekim tarihinden itibaren yüz yüze eğitimlerine başlamıştı..


Bugün yapılan kabine toplantısında da yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesi kararı çıktı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren ortaokul 5 ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını açıkladı.

Erdoğan'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da önemli bir açıklama geldi.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabı üzeriden yapmış olduğu açıklamada,  'Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz. Sağlıkla ve güvenle' ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 21.10.2020 00:19
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