Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı

Korona virüs pandemi süreci sebebiyle okullar eğitim öğretime uzak devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında süreç ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, LGS'de soru tarzını değiştirmelerinin ardından öğretmen eğitimlerini de değiştirdikleri söyledi. Bakan Selçuk,Türkçe'de dört dil becerisinin altyapısını kurduklarını vurguladı ve bu sistemin İngilizce'yi de matematiği de etkileyeceğine dikkat çekti.

EKSİKLİKLERİN FARKINDAYIZ

Eğitim sisteminde ki çalışmaların uluslararası kurallara göre süreceğini söyleyen Bakan Selçuk, eğitimdeki eksikliklerin farkında olduklarını belirtti.

LGS VE YKS MÜFREDATIN TAMAMINDAN SORUMLU OLACAKLAR

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Yıl sonunda yapılacak LGS ve YKS sınav müfredatıyla ilgili olarak konuşan Selçuk, bu konu ile ilgili olarak uzmanlardan oluşan bir heyetin olduğunu ve bu heyetin uzun - orta vadeli programlar yaptığını söyledi. Bakan Selçuk,LGS ve YKS sınavında öğrencilerin müfredatın tamamından sorumlu olacaklarını vurguladı ve bu kararı mevcut duruma göre aldıklarını belirtti.Fakat gelecek aylarda ne olacağını bilemediklerini söyleyen Bakan Selçuk, öğrencilerin bu konuda endişe etmemelerini istedi.

Okulların ne zaman açılacağı sorusuna ise Bakan Selçuk, salgının düşüş eğiliminde olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Yüz yüze eğitim için şu an belirlenen 4 Ocak 2021 tarihinin iyimser bir tarih olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, salgının seyrine göre gerekeni yapacaklarını ve riskin olduğu yerde olmayacaklarını bir kez daha vurguladı.Açıklamalarına devam eden Selçuk,okulların açılmasının dikkatli olunmasına bağlı olduğunu, uzaktan eğitim sürecinin normal eğitimden zor olduğunu ve bu süreçte öğrenci,veli ve öğretmenlerin çok yorulduğunu belirtti.