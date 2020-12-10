Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli?

2 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen Ziya Selçuk’un kim olduğu, kaç yaşında ve nerede okuduğu gibi sorular merak edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kimdir?

1961 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ziya Selçuk, liseyi Anakara Atatürk Lisesi’nde bitirmiştir. Ankara Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Hizmetler, Rehberlik bölümünden mezun olan Ziya Selçuk, Hacettepe Üniversitesi’nde doktora ve Gazi Üniversitesi’nde profesörlük yapmıştır.

Eğitime ilişkin pek çok çalışma yürüten Zİya Selçuk, Türkiye Voleybol Federasyonu'nda eğitim başkanlığı, Satranç Federasyonu'nun yönetim kurulunda üyelik, TED Üniversite'Nin kuruluşunda rol oynama, MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nda başkanlık gibi pek çok görev almıştır.

Ayrıca PDR Deneği'nde yöneticilik ve TÜBİTAK'ta kurul üyeliği de üstlenmiştir.

2018 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanı olarak görev almaktadır.