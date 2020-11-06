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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Duyurdu! İzmir'de yüz yüze eğitime verilen ara 1 hafta daha uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda İzmir'de deprem sebebiyle yüz yüze eğitime verilen aranın 1 hafta daha uzatıldığını duyurdu.

06 Kasım 2020 Cuma 18:59
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Duyurdu! İzmir'de yüz yüze eğitime verilen ara 1 hafta daha uzatıldı
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31 Ekim günü saat:14.51 sularında tarihinin en büyük deprem faciasını yaşayan ve 114 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin yaralandığı İzmir'de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk deprem sonrasında yüz yüze eğitime bir hafta ara verildiğini açıklamıştı. Alınan karara göre 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren Eğitim İzmir'de kaldığı yerden yüz yüze olarak başlayacaktı ancak Bakan Selçuk'tan bu gün yeni bir açıklama geldi.

İZMİR'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME VERİLEN ARA UZADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de deprem sonrasında eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerin hazırbulunuşluklarının kolaytırılması için yüz yüze eğitime verilen aranın 1 hafta daha uzatıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ara verilen bu süreçte, uzaktan eğitimin devam edeceğini vurguladı.


 

 



Son Güncelleme: 06.11.2020 18:59
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Anahtar Kelimeler:
MebIzmirBakan Selçuk
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