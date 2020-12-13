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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!

Koronavirüs sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi sonucu, ikinci dönem ne olacağı, okulların yeniden ne zaman açılacağını merak edenler için Ziya Selçuk açıklama yaptı. Türkiye'de eğitime verilen bütçeyi ve bununla ilgili gelişmeleri de aktaran Ziya Selçuk'un ifadeleri merak edildi.

13 Aralık 2020 Pazar 20:56
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!
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Bakan Selçuk’tan Açıklama Geldi! Milyonlarca Öğrenci Bu Açıklamayı Bekliyordu!

Koronavirüs sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilmiş, okullar online eğitime geçiş yapmıştı. Ara tatil sonrası, ikinci dönem için öğrenciler, bir açıklama bekliyordu. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu açıklamaları yaptı.

“Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların gelişmesini bekliyoruz.”

Bununla birlikte 21 Aralık 2020 tarihine kadar öğrencilere, 200 bin tablet dağıtılacağını; tabletlerin devamının dağıtımının 2021 ortasında ilave olacağını belirtti. Gelecek yıl ortasında 300 bin tablet daha dağıtılacağını söyledi. Ziya Selçuk yaptığı konuşmada EBA, yüz yüze eğitim ve dağıtılacak tabletler hakkında bilgiler verdi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ŞARTLARIN OLGUNLAŞMASINI BEKLİYORUZ

 

Yüz yüze eğitime devam edilebilmesi için şu an içinde bulunduğumuz durumun şartlarının olgunlaşmasını beklediğini söyleyen Selçuk, Dünya üzerinde yalnızca dört ülkede görülen ve Türkiye’nin de bu ülkelerden biri olduğu, öğretim kademeleri için 3 ayrı televizyon kanalı kurulması uygulamasının hayata geçtiğini ayrıca; EBA platformunun dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen platform olduğunu söyledi.

Türkiye’de eğitim için ayrılan bütçenin 211.993.156 TL olarak belirlendiğini belirten Bakan Ziya Selçuk, “Bu rakam 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır. Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme uygulamaları ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel olarak önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5,8 milyar TL’den %94 oranında artış yaparak 11,8 milyar TL’ye çıkartıyoruz.” sözlerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 20:56
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanıZiya SelçukKoronavirüs
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