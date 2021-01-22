Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Yaşanan korona virüs pandemisi sebebiyle uzun süredir online ortamda sürdürülen uzaktan eğitim 2020 2021 eğitim öğretim yılı birinci dönemi bugün sonra eriyor.

Eğitim camiası 3 haftalık yarı yıl tatiline giriyor ve tatil önce milli eğitim bakanı Ziya Selçuk canlı yayında 1.dönem sonu kapanış konuşması gerçekleştirdi.

Farklı şehirlerde ki çocuklar ile uzaktan canlı bağlantı kuran Bakan Selçuk, çocuklar ile sohbet etti. Selçuk çocukları dinledikten sonra, evde kalmanın çocukları çok bunaltığını bildiklerini ifade etti ancak Bakan Selçuk bu zamanlarda yapılabilecek çok güzel işlerin olduğunu azimli olmak gerektiğini vurguladı. Selçuk çocuklara resim yapmanın, yemek yapmanın, hikaye yazmanın değerli olduğunu söyledi ve bu şekilde içlerinin rahatlayacağını sözlerine ekledi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Selçuk, 3 hafta sürecek olan yarıyıl tatili için çocuklara her güne özel etkinlikler hazırladıklarını ifade etti ve tüm etkinliklerin Bakanlığın intenet sitesinde olacağını açıkladı.

Yüz yüze eğitim ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bakan Ziya Selçuk, 15 Şubat tarihinde çocukları okullarda karşılamak istediklerini ifade etti ve salgın sürecine göre değerlendirme yapılacağının altını çizdi.