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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Uzaktan eğitimin 1.dönem sonu kapanış konuşmasını canlı yayında yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi.

22 Ocak 2021 Cuma 11:57
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
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Yaşanan korona virüs pandemisi sebebiyle uzun süredir online ortamda sürdürülen uzaktan eğitim 2020 2021 eğitim öğretim yılı birinci dönemi bugün sonra eriyor.

Eğitim camiası 3 haftalık yarı yıl tatiline giriyor ve tatil önce milli eğitim bakanı Ziya Selçuk canlı yayında 1.dönem sonu kapanış konuşması gerçekleştirdi.

Farklı şehirlerde ki çocuklar ile uzaktan canlı bağlantı kuran Bakan Selçuk, çocuklar ile sohbet etti. Selçuk çocukları dinledikten sonra, evde kalmanın çocukları çok bunaltığını bildiklerini ifade etti ancak Bakan Selçuk bu zamanlarda yapılabilecek çok güzel işlerin olduğunu azimli olmak gerektiğini vurguladı. Selçuk çocuklara resim yapmanın, yemek yapmanın, hikaye yazmanın değerli olduğunu söyledi ve bu şekilde içlerinin rahatlayacağını sözlerine ekledi.

Selçuk, 3 hafta sürecek olan yarıyıl tatili için çocuklara her güne özel etkinlikler hazırladıklarını ifade etti ve tüm etkinliklerin Bakanlığın intenet sitesinde olacağını açıkladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Yüz yüze eğitim ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bakan Ziya Selçuk, 15 Şubat tarihinde çocukları okullarda karşılamak istediklerini ifade etti ve salgın sürecine göre değerlendirme yapılacağının altını çizdi.

 

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 11:57
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Anahtar Kelimeler:
Bakan Ziya SelçukUzaktan Eğitim
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