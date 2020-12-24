Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan salgın sonrasında yapılacak çok iş var paylaşımı geldi

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle Eylül ayında aşamalı olarak yüz yüze eğitime başlayan okullar 23 kasım tarihinde alınan kararla birlikte yüz yüze eğitime kapatılmıştı. Daha sonra alınan yeni bir kararlar okulların ilk dönemin uzaktan eğitim ile tamamlancağı ve öğrencilerin yılbaşından sonra okullarda sınavlara yüz yüze gireceği yönünde olmuştu.

Salgın süreci boyunca eğitim camiasının sorunları yakından takip eden ve yürütülen uzaktan eğitim ile ilgili olarak kamuoyunu sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile bilgilendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bu akşamda dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, bir yandan yürütülen uzaktan eğitim çalışmaları diğer yandan ise salgın sona erdikten sonra okulların açılmasıyla birlikte yapılacak çalışmaların olduğunu asıl önemli olan konunun salgın sonrası olduğu ifade etti. Selçuk, okullar açıldıktan sonra yapılacak çok iş olduğunu, gece gündüz demeden o günlere hazırlandıklarını vurguladı. Yaşanan salgın döneminin durdukları değil eğitim için yeni yollar buldukları bir süreç olduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın projelerinde çalışan binlerce meslektaşının o günlere kavuşmak gayretinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.