Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulları açılma tartışmalarına cevap

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yaşanan pandemi süreci sebebiyle okullar da Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilmiş ve 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı 19 haziran tarihinde bu şekilde tamamlanmıştı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı açıkladığı takvimde 2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılının ise 31 Ağustos tarihinde başlayacağını duyurmuştu..

Okulların açılacağı tarihin yaklaşması ve korona virüs vaka sayılarının tekrardan yükselişe geçmesiyle birlikte okulların bu tarihte açılıp açılmayacağı hemen hemen her kesim tarafından merak edilmeye başlandı ve tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili gündemde olan tartışmalara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter adresi üzerinden cevap verdi.

Bakan Selçuk, Okullar açılmasının demenin maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit olduğunu söyledi ve Dışarıya adım atan herkesin, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda olduğunu vurguladı.