Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarih verdi! Sınavlar ne zaman yapılacak?

Okulların 21 Eylülden itibaren kademeli olarak açılmaya başlamasının ardından 2 aylık sorunsuz geçen eğitim döneminden sonra ilk ara tatile girildi. Ülkede artan vaka sayıları dikkate alınarak alınan yeni yasaklarla birlikte eğitimin dönem sonuna kadar uzaktan devam edilmesine karar verilerek yüz yüze eğitim faaliyetlerine son verildi.

Yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilmesiyle birlikte öğrencilerin ve velilerin aklında birçok soru belirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en çok sorulan sorulardan olan sınavların belirsizliği hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin sağlığı için böyle bir karar alındığı, 1.dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını belirtirken. İptal durumu olmadığını sadece ertelemenin olduğunu belirtti.

