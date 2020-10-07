Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Köy okullarında tüm kademeler açılıyor

Yaşanan koronavirüs pandemi süreci sonrasında her alanda olduğu gibi eğitim alanında da normalleşme dönemi başlıyor.

31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile başlayan yeni eğitim öğretim yılında ilk olarak 21 Eylül tarihinde ilkokul birinci sınıflar haftada iki gün olmak üzere yüz yüze eğitime başlamıştı. Bu süreçte ilkokul öğrenciler 30'ar dakikalık dersler olarak günde 5 ders eğitim görüyor.

Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısı sonrasında yüz yüze eğitimin kapsamının genişleyeceği duyuruldu. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapmış olduğu açıklamada ilkokul birinci sınıflardan sonra haftanın iki günü olacak şekilde ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar ile 8 .ve 12. sınıfların ve köy okullarınında yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

Binlerce veli köy okulalarında okuyan öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise köy okullarında hangi kademelerin eğitime başlayacağıydı.

Bu konu ile ilgili açıklama yine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada köy okullarında ki tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı.