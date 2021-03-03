Milli Eğitim Bakanı 25 bin muhtara mektup gönderdi

Normalleşme ile köylerde başlayan yüz yüze eğitim sonrasında Bakanlık bu sefer köylerde yaşayan kişilere ücretsiz halk eğitim kursları açmak için düğmeye bastı.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nüfusu kurs açılması konusunda potansiyel büyüklükte olan 25 bin köy muhtarına mektup gönderdi. Bakan Selçuk tarafından gönderilen mektuplarda köylerde halk eğitim bünyesinde sebze fidesi üretimi, hayvan sağlığı, bahçecilik, tarım makineleri bakımı, arıcılık, seracılık gibi çeşitli alanlarda kurslar açılacağı ve bu sayede çiftçilik yapan vatandaşların daha verimli ürün elde edebileceği açıklandı.

Bakan Selçuk mektupta, yaşanan korona virüs salgın sürecinin sağlık olduğu kadar tarımın, hayvancılığın ve köyün ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini, bu sebeble köylerde yapılan tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla, ücretsiz kursların açılacağını ifade etti.